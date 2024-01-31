«Белые птицы» – релиз новой песни Дианы Легченко

Диана Легченко, выступающей под творческим псевдонимом L Di8, представила релиз новой песни «Белые птицы».

«Как и предыдущие мои песни, «Белые птицы» конечно же о любви. О чистой, легкой любви, которая окрыляет. О том, что каждая девушка может быть ярче, чем звезда, если ее окружить любовью и дарить эмоции», - говорит о песне певица.

«Героиня моей песни как будто просит новых эмоций, но при этом хочет оставаться независимой и свободной. Она сильная и просто влюбленная девушка, которая не придерживается правил, а живет чувствами.

В песне показана любовь, которая может вскружить головы и унести в облака, в которых хочется «остаться до весны», но при этом очень тонко, всего лишь одной фразой, подчеркнута важность внимания парня к своей второй половинке», - рассказывает Диана о треке.

Над продакшеном песни, как и над записью «Альбома 1505», продолжает работу звёздная команда L Di8 Music – аранжировщик Витольд Петровский, mix-инженер Сергей Карпов, продюсер – Андрей Соболев.

Сама песня «Белые птицы», написана Константином Роговым. Стоит отметить, что этот творческий союз не остановится на одной песне, а обещает порадовать слушателей будущей премьерой.