Марат Фидель представляет новый сингл «Внезапно»

Трек выполнен в духе качественного поп-рока, и станет настоящим подарком для истинных поклонников музыки. Марат Фидель создавал эту песню как исповедь, обращение к Богу, в котором он делится своими чувствами и переживаниями.

Сингл «Внезапно» посвящён памяти старшего брата автора-исполнителя, что придаёт композиции особую глубину и эмоциональную насыщенность. В каждой строчке звучит философия жизни — о том, как внезапные события могут изменить наш путь и как важно ценить каждый момент.

«Внезапно» — это не просто песня. Это поэтическая исповедь, пронизанная размышлениями о жизни, её неожиданностях и загадках. Песня затрагивает важные вопросы: кто мы в этом мире, полном неопределённости? Как найти свет в тёмные времена? Марат через свою музыку и стихи стремится донести мысль о том, что даже в самые трудные моменты всегда есть надежда.

Сингл выходит на звукозаписывающем лейбле «Марат Фидель».

Запись сингла была осуществлена на студии «Полина Рекордс», аранжировка и сведение — Евгений Поздняков, бэк-вокал — Варвара Кистяева.