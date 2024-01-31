Громкий финал проекта «Про Песни 2023»

27 января в Московском клубе Anima прошла Премия «ПРО ПЕСНИ 2023» и собрала 1000 человек со всей России.

Премия была приурочена к финалу 3-го сезона проекта и свои награды получили лучшие исполнители «Про Песни 2023», которые приехали с регионов и ближайшего зарубежья. Ярким моментом премии стало предложение руки и сердца, SLIMZ сделал предложение прямо на сцене исполнительнице из Волгограда под ником Barsova и она сказала «да».

«ПРО ПЕСНИ 2023» — музыкальный проект от организаторов 17-го независимого баттла. Его цель – поиск новых талантов российской музыкальной сцены. При поддержке Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) «ПРО ПЕСНИ» помогает молодым артистам заявить о себе, а также предлагает участникам помощь в записи новой музыки и развитии своего творчества.

Победителями проекта стал дуэт из Омска - «5УТРА», которые забрали кубок победителя «Про песни»! Символично, что в год семьи — именно дуэт 5УТРА получили главную награду: в своих песнях ребята поют про любовь и семейные ценности.

Также получили свои награды лучшие участники сезона:

Буст сезона — TATAR;

Открытие сезона — lewel;

Лучшая песня 4 раунда – Slame «Настанет день»;

Лучшая песня сезона —Вика Коробкова и Даша Волосевич «Red flag»;

Лучший Фит сезона — Миша Хорев & Elman «Не ошибаются»;

Лучший народный судья — Lugartik;

Лучший Эксперт проекта — Марко Джакомо;

Лучший саундпродюссер — Ноби;

Лучший участник проекта — Скрэт;

Лучший кавер — ARS-N;

Андердог проекта — Елизаров;

Купидон года — Мичелз;

Лучший голос проекта — Maxim Zavidia;

Лучшая песня в июне 2023 - Нээра Сталина;

Лучшая песня в июле 2023 - DIAMUR;

Лучшая песня в августе 2023 - BARSOVA;

Лучшая песня в сентябре 2023 - Askin.

Несколько участников не смогло приехать на премию, но они также были отмечены наградами:

Лучшая песня в октябре 2023 - Aarne & Дора - Трезво;

Лучшая песня в ноябре 2023 - NLO - Че хочу ;

Лучшая песня в декабре 2023 — ЕГОР КРИД feat. tenderlybae, Егорик «Таро».

Среди гостей мероприятия были замечены: ANNA KRAVT, Ailun, Liza Diez, Джей Мар, ARMA, Алекс, Njohn, Владимир Ермак, Анастасия Неонова и другие.

В кульминации вечера организатор проекта Александр Дроздов объявил о скором старте нового сезона «Про Песни 2024».