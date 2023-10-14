Бори́с Абра́мович Березо́вский — советский и российский предприниматель, государственный и политический деятель, учёный-математик, физик, автор ряда научных трудов и монографий, доктор технических наук (1983), профессор. Член-корреспондент Российской академии наук (1991). Лауреат Премии Ленинского комсомола (1978). Член КПСС с 1975 года. С 29 октября 1996 года по 4 ноября 1997 года — заместитель секретаря Совета безопасности Российской Федерации.

Родился 23 января 1946, Москва, СССР — умер 23 марта 2013, Аскот, Великобритания.

1. О физиках и лириках. 2023.

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