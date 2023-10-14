Юрий Михайлович Лужков — советский и российский государственный и политический деятель. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» (2016), лауреат Государственной премии СССР и двух Государственных премий Российской Федерации, Заслуженный химик РСФСР (1986), Заслуженный строитель Российской Федерации (1996).

Второй мэр Москвы (6 июня 1992 — 28 сентября 2010). До избрания Гавриила Попова первым мэром Москвы, также возглавлял столицу в 1990—1991 годах в качестве председателя Мосгорисполкома. Осенью 2010 снят с поста мэра указом президента России Дмитрия Медведева с формулировкой «в связи с утратой доверия президента». Сопредседатель Высшего совета партии «Единая Россия» с 2001 по 2010 год, из которой вышел сразу после ухода с поста мэра. В феврале 2020 года президент Владимир Путин подписал указ об увековечении памяти Лужкова.

Родился 21 сентября 1936, Москва, СССР — умер 10 декабря 2019, Мюнхен, Германия.

1. О физиках и лириках. 2023.

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