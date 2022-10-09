«Бешеные деньги»: премьера спектакля по пьесе А. Н. Островского

Лёгкая, смешная, наполненная искрометным юмором, эта комедия заставляет зрителя не только хохотать над гениальным текстом великого русского драматурга, но так же предлагает поразмышлять о том, что на самом деле является истинными ценностями в жизни.

Захватывающий сюжет сыгранный мастерами лучших московских театров, не оставит равнодушным как искушённого театрала, так и совсем молодого человека, возможно впервые решившегося прикоснутся к волшебной магии театра. Искрометный юмор, захватывающий сюжет, потрясающий язык, гениального русского драматурга.

В спектакле принимают участие актеры московских театров: Народная артистка РФ Людмила Титова, Леонид Громов, Григорий Данцигер, Дмитрий Костяев, Маруся Бережная, Павел Стукалов, Эмиль Салес.

Где? Фольклорный центр «Москва».

Когда? 14 октября. Начало в 19:00.

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