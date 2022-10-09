Театр «У Моста» привез солнечную «Мачеху Саманишвили» из дождливой Перми в Ростов-на-Дону

«Первый мистический», а на самом деле самый живой театр – Пермский театр «У Моста» приезжает в Ростов-на-Дону с показом спектакля «Мачеха Саманишвили» в рамках фестиваля «Русская комедия»! Как почётный гость фестиваля, театр выступит на церемонии закрытия.

Режиссёр и сценограф спектакля – Сергей Федотов – основатель и художественный руководитель Пермского театра «У Моста», Заслуженный артист РФ, Заслуженный Деятель искусств РФ, Лауреат Национальной премии Чехии, Лауреат премии «ЗОЛОТАЯ МАСКА», Лауреат премии Правительства РФ и создатель фестиваля Мартина МакДонаха, единственного в мире.

«Мачеха Саманишвили» — искромётная музыкальная комедия с грузинскими песнями и танцами старой Грузии! На сцене — солнечная Имеретия! Перед зрителями предстает добрая, светлая, полная оптимизма история о маленькой имеретинской деревне, где все живут одной большой семьёй. Живут небогато, но весело, а собираясь за большим столом, решают проблемы «всем миром». Всё было бы в порядке, если бы овдовевший семидесятилетний Бекинэ не решил снова жениться… С этого, как и в обычной жизни, все только начинается…

Спектакль полон остроумных шуток, жизнелюбия и особого внутреннего света. Здесь вы обязательно увидите чудо! Не такое, какое случается от взмаха волшебной палочки, а совсем другое, настоящее – то, которое может произойти в жизни каждого, если в сердце поселится искренняя любовь.

Для «Мачехи Саманишвили» театра «У Моста» это уже девятый фестиваль. В 2020 году спектакль получил ГРАН-ПРИ на «Золотой провинции» в 2020 году!

– Наблюдать это виртуозное перевоплощение артистов – это невероятное удовольствие, это просто восторг. С одной стороны, это очень смешно, зажигательно и остроумно. С другой стороны, в этом есть какая-то фирменная федотовская мистика и таинственность. В какие-то моменты спектакля ты просто забываешь, что находишься в театре, и чудесным способом переносишься в настоящую Грузию. И понимаешь, что миссия настоящего театра – создавать на сцене праздник артиста, праздник зрителя, праздник жизни! Это очень важный и целительный спектакль. Он лечит депрессию и, безусловно, улучшает демографическую ситуацию. Я в этом абсолютно уверен, – отмечает критик Александр Вислов.

10 октября в 18:30 – спектакль «Мачеха Саманишвили» (по мотивам повести Давида Клдиашвили «Мачеха Саманишвили») будет показан на сцене Театра драмы им. М. Горького, Ростов-на Дону, Театральная пл., 1.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.