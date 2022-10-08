Выставка «Жить, как обычно» пройдёт в Библиотеке-читальне им. А.С. Пушкина

В главном доме особняка Библиотеки-читальни им. А.С. Пушкина с 13 октября по 6 ноября представлен выставочный проект художников Анастасии Ермаковой и Ирины Давыдовой.

Живописные работы Анастасии Ермаковой объединяет тема путешествия – это и монохромная контрастная серия с пассажирами метро, и полотна в цвете, посвященные ее недавним поездкам в Гималаи и по регионам России. Но художница обращается именно к истории «внутреннего путешествия». Созерцая вместе с героями картин тот или иной пейзаж, чувствуя его особенную атмосферу, зрителю предлагается определить личные ощущения, обрести вдохновение и силу, которые помогут противостоять разным обстоятельствам – порой стихийным, способным нести угрозу внутреннему равновесию человека. Персонажи часто повернуты спиной: в своей анонимности они позволяют даже «занять» их место и погрузиться в поэтику созданного автором энергетического арт-пространства.

Работы Ирины Давыдовой, напротив, конкретны, как и люди в них отображенные. Выбирая более строгие по стилистике графические сюжеты, художница запечатлела уголки Москвы, актеров и друзей. Несмотря на узнаваемость изображенных мест, лиц, ситуаций, Ирина проявляет особый психологизм в представленных образах, обращая внимание зрителя на, казалось бы, привычные детали жизни: что за храм у подножия трех башен? куда ушел хозяин инвалидной коляски? почему голуби здесь не летают?

Не случайно выставку открывает концерт Дениса Устюжанина и группы «Середина». Его тексты, как и творчество художниц, пронизаны щемящей лирикой; главный герой во многом – романтик, полный надежды найти свое место в непростом мире. В экспозиции присутствует и портрет Дениса, выполненный Ириной Давыдовой: сквозь пальцы музыканта пробиваются лучи солнца. А весь проект созвучен со строчкой из его песни: «Оказалось, для счастья мне мало жить, как обычно». А как это – жить, как обычно?

«В самые сложные времена очень важно сохранить равновесие. Это возможно благодаря любимым, близким людям, окружению. Деятельности, в которую погружаешься, как в медитацию. Ту, что вдохновляет и откликается в окружающих. Красота, которой возможно поделиться, и хоть на крупинку подарить радость. Вот настоящее счастье. То, которое невозможно отнять… Как было сказано в легендарном фильме: «Счастье можно найти даже в темные времена, если не забывать обращаться к свету»», – говорит А. Ермакова.

Анастасия Ермакова окончила Российскую академию живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, мастерская историко-религиозной живописи. Преподавала в Академии и в Московском академическом художественном училище. Анастасия работает как и с классическими материалами (холст/масло), так и в смешанной авторской технике, используя картон для пастели, акрил, темперу, цветные и угольные карандаши, что позволяет сохранить максимальную живописность образов в сочетании с графичностью и декоративностью прорисовки. В настоящее время художница сотрудничает с частной школой рисования, преподает живопись, является автором обучающих курсов по маслу и смешанным техникам, ведет арт-блоги в социальных сетях и канал о композиции. Активно выставляется, участвует в фестивалях современного искусства, таких как ARTLIFE FEST 2022.

Ирина Давыдова окончила престижную школу дизайна Parsons School of Design (Нью-Йорк), получив диплом иллюстратора BFA (Bachelor of Fine Arts). После учебы переехала в штат Коннектикут, где работала дизайнером на мировые бренды: Procter&Gamble, PepsiCo и другие. Сейчас Ирина живет в России и продолжает заниматься дизайном, создавая графику для различных организаций (Фонд «Подари жизнь», Фонд «Вера», Фудмолл ДЕПО Москва»). Поиск новых форм для художественного осмысления современности, обращение к социальным вопросам, интерес к психологии привели Ирину к работе над иллюстрациями для книг, например, «Светский этикет» А. Холговой и «Зажги свой внутренний свет» Т. Лейтема. Участвует в различных выставочных проектах в Москве.

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