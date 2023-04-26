Бесплатный спектакль по произведению Ивана Бунина «Косцы» покажут в Интернете

4 мая в 20.00 начнется спектакль «Косцы» по одноименному произведению Ивана Бунина. Постановка будет показана в Интернете, причем актеры будут играть вживую.

Спектакль доступен бесплатно для зрителей, а после его окончания начнется обсуждение. Зрители могут задать интересующие их вопросы или высказать мнение вместе с приглашенными театральными критиками, режиссерами и актерами спектакля.

О чем спектакль?

Можно ли вернуть утраченное? Герои едут через бесконечные поля на поезде, который уносит их всё дальше и дальше. Они прощаются с той жизнью, которая «не вернется уже вовеки».

Эта история о настоящей разлуке, о повороте времени, об изменении мира. Бунинские косцы пели свою песню о расставании, но знали, что расставания не будет, пока над ними это самое небо.

В данном спектакле косцы уже иные — они скашивают настоящее, которое на наших глазах становится прошлым.

Режиссер спектакля: Руслан Кутлыев. Он же исполнит одну из главных ролей вместе с другим актером Александром Рязановым.

Театральный фестиваль

Показ состоится в рамках международного фестиваля цифрового театра Onlife iDEA Fest.

Среди участников фестиваля актеры и режиссеры из Азербайджана, Грузии, Кипра, России и Узбекистана.

Постановки идут раз в 2 недели с апреля по июль. Фестиваль проходит в третий раз, а темой этого сезона фестиваля стала любовь.

Получить бесплатный билет можно после регистрации на сайте фестиваля onlifeideafest.com .

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