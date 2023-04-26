Бесплатный спектакль по произведению Ивана Бунина «Косцы» покажут в Интернете

4 мая в 20.00 начнется спектакль «Косцы» по одноименному произведению Ивана Бунина. Постановка будет показана в Интернете, причем актеры будут играть вживую.
Спектакль доступен бесплатно для зрителей, а после его окончания начнется обсуждение. Зрители могут задать интересующие их вопросы или высказать мнение вместе с приглашенными театральными критиками, режиссерами и актерами спектакля.
О чем спектакль?
Можно ли вернуть утраченное? Герои едут через бесконечные поля на поезде, который уносит их всё дальше и дальше. Они прощаются с той жизнью, которая «не вернется уже вовеки».
Эта история о настоящей разлуке, о повороте времени, об изменении мира. Бунинские косцы пели свою песню о расставании, но знали, что расставания не будет, пока над ними это самое небо.
В данном спектакле косцы уже иные — они скашивают настоящее, которое на наших глазах становится прошлым.
Режиссер спектакля: Руслан Кутлыев. Он же исполнит одну из главных ролей вместе с другим актером Александром Рязановым.
Театральный фестиваль
Показ состоится в рамках международного фестиваля цифрового театра Onlife iDEA Fest.
Среди участников фестиваля актеры и режиссеры из Азербайджана, Грузии, Кипра, России и Узбекистана.
Постановки идут раз в 2 недели с апреля по июль. Фестиваль проходит в третий раз, а темой этого сезона фестиваля стала любовь.
Получить бесплатный билет можно после регистрации на сайте фестиваля
Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).
С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.