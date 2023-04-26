Известные музыканты: скрипач Граф Муржа и пианист Павел Домбровский выступят в Московской консерватории

27 апреля в Малом зале выступят два выдающихся музыкантов современности — скрипач Граф Муржа и пианист Павел Домбровский. В программе концерта — произведения Бетховена, Прокофьева, Сен-Санса, а также российская премьера Баруха Берлинера ««Сон Иакова» — фантазии для скрипки и фортепиано, вдохновленная известным библейским сюжетом.

Граф Муржа — один из самых ярких и одарённых скрипачей своего поколения. С 1990 года он регулярно выступает с сольными концертами и с симфоническими оркестрами России и Европы в качестве солиста в крупнейших залах мира. Г. Муржа сотрудничал с такими дирижёрами, как Е. Светланов, Е. Максимюк, М. Эрмлер, А. Вакульский, А. Дмитриев, Д. Алексеев и другими. В репертуаре скрипача свыше 30 концертов с оркестром, среди которых — редко исполняемые произведения Э. Донаньи, Х. Бадингса, Г. Дмитриева, М. Носырева, Б. Бартока.

«Если вы хотите услышать классического виртуоза, то обязательно сходите на выступление Графа Муржи — музыканта в седьмом поколении, рождённого, по словам Иегуди Менухина, со скрипкой в руках. Абсолютно современный и в облике, и в характере интерпретации произведений, во время игры он всё равно кажется ожившим персонажем со старинной фрески», —восторженно писали об артисте музыкальные критики.

Павел Домбровский с отличием окончил МССМШ им. Гнесиных и Московскую консерваторию им. П.И. Чайковского, где занимался у педагогов В.Б. Носиной, Л.Н. Наумова и А.Б. Диева. В обширном репертуаре артиста множество сольных и камерных произведений различных эпох и стилей. Пианист ведет активную исполнительскую деятельность в России и за рубежом.

П. Домбровский — лауреат и дипломант многочисленных международных конкурсов. Среди них такие престижные музыкальные состязания, как конкурс Маргарет Лонг – Жака Тибо, конкурс им. Чайковского, конкурс им. Скрябина, конкурс памяти Горовица, конкурс им. Балакирева. Студенты П. Домбровского — лауреаты всероссийских и международных конкурсов, которые ведут активную исполнительскую и педагогическую деятельность.

Начало в 19:00.

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