Бесстрашный комбат: как уроженец Дагестана стал Героем СССР

Музей Победы на Поклонной горе продолжает цикл историй о героях Великой Отечественной — людях разных национальностей, которые воевали плечом к плечу. Очередной выпуск проекта «Одна на всех» посвящён уроженцу Дагестана, лакцу Гаджи Буганову. Его биография теперь опубликована в специальном разделе на сайте музея.

Гаджи Османович родился в 1918 году в ауле Канар (ныне Лакский район). В 1939-м окончил пединститут в Махачкале и устроился преподавателем в местный медтехникум. Но спокойная гражданская жизнь продлилась недолго: уже в ноябре того же года его призвали в армию. Он служил во внутренних войсках НКВД, окончил курсы младших лейтенантов, а с октября 1941-го — на передовой.

За плечами Буганова — Московская битва, оборона Кавказа, освобождение Молдавии, Венгрии и Австрии. Три ранения, но каждый раз он возвращался в строй. С ноября 1943 года капитан Буганов командовал батальоном 3-го гвардейского воздушно-десантного полка. А осенью 1944-го его подразделение одним из первых перешло границу Венгрии.

Главный подвиг комбат совершил в ночь на 7 ноября 1944 года. Под шквальным огнём он с передовой группой добровольцев форсировал реку Тису у венгерского села Тиса-Ёрвань. Бойцы захватили плацдарм на западном берегу и отбили четыре яростные контратаки врага, дав возможность переправиться остальным подразделениям полка. Сам Буганов всё это время был в самой гуще сражения — личным примером поднимая солдат в атаку.

За этот подвиг 24 марта 1945 года ему присвоили звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

После войны Гаджи Буганов остался в армии. В 1950-м окончил Военную академию имени Фрунзе, затем служил в штабах ВВС, преподавал в военных училищах и институтах. В Махачкале его именем названа улица, там же установлен бюст. Ещё один бюст появился в 2015 году в селе Султанянгиюрт.