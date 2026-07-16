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Москва

Гиганты на грядке: тыква уже 170 кг и растёт дальше

By: editor

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Фото: пресс-служба ВДНХ

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Городская ферма на ВДНХ превратилась в поле для рекордов. Местные овощи не просто растут — они выходят за все мыслимые рамки. Например, тыквы прибавляют в весе с космической скоростью: 7–8 кг в день. Один экземпляр уже перевалил за 170 кг, а планы амбициозные — достичь 400 и обновить рекорд столицы.

Кукуруза сорта Куско вытянулась до трёх метров — выше большинства взрослых. Подсолнух, представьте, дорос до 5,5 м и уже официально побил всероссийское достижение. Теперь он возвышается над фермой, как живая вышка. А длинные лагенарии, похожие на зелёные бутылки, облюбовали ветви деревьев — сюрреалистичное зрелище.

Из корнеплодов выделяются свёкла, морковь и лук — каждый тянет на несколько килограммов, луковицы особенно увесистые, до 3–4 кг. Арбузы пока набирают форму (около 10 кг), но их цель — под 60. Кабачки разрослись до того, что к ним страшно подойти — шутят работники фермы. Огурцы тоже активно подтягиваются.

За этим чудом стоят опытные агрономы и юные биологи из школы № 1852. Итоговая битва за титул чемпиона пройдёт в середине сентября. Скоро узнаем, кто стал самым тяжёлым.

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