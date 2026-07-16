Музей МХАТ представил выставку «Фиеста Петра Кончаловского»

Если бы не книга дочери Петра Петровича Натальи Кончаловской «Дар бесценный», прочитанная мною в детстве, то «испанская» тема прошла бы, вероятно, стороной. Петр Кончаловский любил Испанию и театр, выставка же в высшей степени подтверждает это.

Его работы – полное многоцветье вперемешку с солнцем, песком и морской водой. Художник умел видеть и передать в совершенно разных образах темпераментный, страстный мир Испании. Ещё во время учёбы в Петербургской академии художеств он оформлял студенческие спектакли. После выпуска, уже в 1904 году, получил заказ на оформление в Частной опере С.И. Зимина оперы «Мюгетт» Эдмона Мисса и «Ураган» Альфреда Брюно, позже вместе с тестем (Василий Суриков) побывал в Мадриде, Севилье, Барселоне, Толедо.

«Меня поразила яркость красок, этот желтый песок, синее небо и совершенно изумрудные тени на песке. И когда я потом писал бой быков, я все боялся взять краски в полную силу — никто бы не поверил такой невероятной яркости в цвете». Так говорил об Испании Петр Кончаловский в книге Натальи Кончаловской (дочь запомнила слова отца изустно).

Петр Кончаловский работал с Большим театром и Московским художественным. На выставке представлены его эскизы к опере «Перикола» Жака Оффенбаха, выполненные для Музыкальной студии Художественного театра. Случилось в его биографии и опера «Кармен», поставленная в Большом театре в 1945 году.

Отдельного внимания заслуживают эскизы и зал, посвященный спектаклю «Хозяйка гостиницы» для МХАТа (Италию художник любил не меньше Испании). Испано-итальянская тема звучит не только в эскизах, но и оформлении всей выставки – от сочных и спелых фруктов до бутылей из-под вина, принадлежащих самому художнику. Это – праздник. Фиеста.

Марина АБРАМОВА