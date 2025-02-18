Betsy «зажигает с новой силой»!

12-летняя королева мировых чартов Betsy собрала фанатов и друзей на большом сольнике в Москве! Получилось крутое шоу с лучшими хитами и новыми релизами — ни дети, ни взрослые не смогли усидеть на месте. Betsy зажгла не по-детски на полном солд-ауте!

Крутые танцы, тренды и полный зал зрителей, которые в один голос поют стопроцентный хит «Сигма бой»! Поддержать Betsy пришли друзья-блогеры Марьяна Локель, Настя Кош, SteshOK, Suramura, Таисия Скоморохова, Вова Левченко, Настя Князева, Ева Маш, Tamik. А Дим Димыч, Анджилиша, Улька Пулька, Adrenalin House выступили с артисткой на одной сцене. Сумасшедшая энергетика и плюс вайб зарядили весь зал! Betsy приготовила для поклонников много ярких сюрпризов, а крутым подарком для самой Betsy стал огромный плакат с её фотографиями, которые фанаты певицы сделали сами!

Юная певица успела пообщаться с огромным количеством СМИ и поделилась, что уже готовит крутые фиты, не планирует останавливаться на одном мировом хите и уже перешла на домашнее обучение, чтобы с головой уйти в музыку! А пока фанаты отходят от крутого шоу в Москве, отмечают Betsy в соцсетях, делятся впечатлениями и ждут новых хитов!