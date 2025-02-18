В Государственном Дарвиновском музее открыта выставка «Русская борзая»

При словах «русская борзая» я сразу вспоминаю и отечественную классику. Сколько сцен охоты в произведениях Льва Толстого, Александра Пушкина, Николая Некрасова, Николая Гоголя! В этом году Российская кинологическая ассоциация сделала всем посетителям музея настоящий подарок – выставку об этом грациозном животном, тем более что 2025 год объявлен данной организацией годом русской псовой борзой.

На выставке можно, во-первых, многое узнать о культуре русской псовой охоты. Интересные сведения, выражения, которые мы используем часто в нашей речи изначально вышли именно из данной среды. Конечно, весьма интересно будет познакомиться с цитатами русских классиков. Уж русская аристократия в псовой охоте разбиралась отлично!

Русская борзая в изобразительном искусстве, скульптуре на выставке – отдельная тема. В зале представлены работы художников, иллюстраторов, скульпторов, керамистов – Николая Абрамовича, Натальи Родионовской, Сергея Цигаля, Ирины Маковеевой, есть и фотографии Олеси Ерёминой. Каждое произведение интересно показом характера русской борзой, её прыжку, взгляду, жесту.

Марина АБРАМОВА,

Фото © пресс-служба Государственного Дарвиновского музея