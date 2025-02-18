В галерее Зураба Церетели открылась монографическая выставка работ Федора Сушкова

В Российской Академии Художеств – в зале Яблоко галереи Зураба Церетели на Пречистенке представили уникальный проект – крупнейшую долгожданную монографическую выставка художественных произведений Федора Кузьмича Сушкова (1923-2006 гг.). Он был одним из ведущих скульпторов Советского Союза, самобытным художником, членом Союза Художников СССР и самым таинственным мастером, оставившем после себя зашифрованные послания будущим поколениям в своих картинах.

Его судьба была наполнена непредсказуемыми поворотами, которые впоследствии частично стали сюжетами его произведений. Будучи человеком своего времени, пережив страшные 30-е годы, раскулачивание семьи, ссылку, войну, ранение, послевоенные невзгоды, Федор Сушков смог пронести через всю жизнь веру в самые светлые человеческие чувства, в Бога, Родину и семью. Он ушел на Великую Отечественную войну добровольцем, совсем юным, получил ранение и, находясь на грани жизни и смерти, пророчески увидел будущее не только свое, но и страны, что в последствии изобразил в своих полотнах.

Будучи человеком всесторонне образованным, Сушков, как и многие одаренные люди, прекрасно владел математикой, физикой, химией, языками. Он очень долго и тщательно изучал творчество Леонардо Да Винчи, всех мастеров эпохи Возрождения, а также изучал философию, интересовался трудами Циолковского, Вернадского, следил за творчеством Николая Рериха и т. д.

Бесконечное познание себя как художника и скульптора позволило ему сформировать собственную философию. В своих полотнах он зашифровал алгебраические, физические и химические формулы, расположил соединение элементов по кресту в объеме и их движение по спирали, а также впервые наглядно показал «четырехмерное+» пространство, вычислил Энергию Христа и скорость света истинного в трех параллельных мирах, оставив в своих полотнах графические и математические изображения.

Монументы скульптора Сушкова, посвященные воинам и героям, Великой Отечественной войны, стоят на центральных площадях Воронежа, Воронежской области и других городах России, но в каждом из них завуалированно заложен и иной смысл — высокодуховный, связанный с библейскими сюжетами, образами Христа, Богоматери, пророков, апостолов и т. д. В основе всех его монументов лежит глубокая религия, образы солдат и Родины-матери взяты символично. Так, в памятнике Победы, на площади Победы в Воронеже, главный посыл – это 12 апостолов, Богородица и младенец Иисус. Монумент Гимн жизни на задонском шоссе в Воронеже – это тоже Богородица, кормящая младенца Иисуса, и образ человека, погибающего на войне (чей-то муж, сын, брат). Стелла на площади Победы символизирует сошествие Святого Духа людям, где автор завуалировал Духовный смысл под орден Красной Звёзды.

Темы взаимоотношения Человека и Бога, Человека и Вселенной всю жизнь волновали мастера. Его необычное видение этих невидимых связей положили начало целой серии его картин-писем, где он кистью оставил нам послания, опираясь на свои научные познания, древнейшее Евангелие и свой дар провидения, который он раскрыл во время страшного эпизода военной баталии.

Не менее удивительна и судьба его картин. Всю свою коллекцию он завещал своей внучке — Анне Назаровой-Сушковой. Анна жила к тому моменту в Италии и увезла шедевры туда. Именно в Италии впервые были представлены широкой публике художественные произведения маэстро, где он подучил незамедлительное признание и высокую оценку исторической и художественной ценности своего творчества всей итальянской критикой.

В Италии, в период 2010-2014 годы, под высоким патронатом Министерства культуры Италии, посольства России и администрациями разных городов были реализованы экспозиции маэстро Сушкова в таких местах исторической и культурной ценности, как Рим (Министерство культуры Италии), Милан (Музей Делла Перманенте), Болония (галерея 56), Флоренция (Арт Стэйшн Галерея), Пескара (музей Габриэле д’Аннунсио), Падова (национальная галерея Кавур), Венеция (галерея Кареццонико), Сполето (фестиваль двух миров), Монте-Карло (Арт Галерея), Сардиния Порто Черво (Яхтклуб), Милано мариттима (отель Палас) и республика Сан Марино (престижнейшая галерея Arzilli), где выставка проходила под высоким патронатом четырёх министерств республики: министерства культуры и туризма, коммерции и промышленности, иностранных дел и образования.

В 2017-2018 годах картины Федора Сушкова выставлялись на ПроБиеннале в Венеции, и на фестивале двух миров в Сполетто.

Работы Сушкова Фёдора Кузьмича, под патронатом Сполетто Арте и сыном известного художника Сальвадора Дали, Хосе Дали, были показаны в музее Сальвадора Дали в Фигересе, Испания, а в 2018 году, в ноябре, в музее Сальвадора Дали, Санкт-Петербурга во Флориде, Майами. Фондом Сальвадора Дали была присуждена премия за выдающийся вклад в развитие искусства как гению, который смог проникнуть и затронуть самые глубокие человеческие чувства. А в декабре 2018 года работы Сушкова были представлены на Art Basel в США, в Майами.

В апреле 2019, на Биеннале Канарские острова, Сушков Ф. К. получил престижную премию признания гениального творчества и огромный вклад в развитие искусства.

Также, научным комитетом ПроБиеннале Венеция, 5 мая 2019, под председательством широко известного критика итальянского искусства Витторио Сгарби, было принято решение выставить художественную работу Фёдора Кузьмича «Рождение Иисуса» рядом с картиной Антонио Канова.

Сушкова называют русским Микеланджело, а монумент Победы в Воронеже считают символом Советского монументального искусства. Работа Сушкова имела ошеломительный успех у публики, и впоследствии, ему присудили ещё одну интернациональную премию Пробиеннале Венеция.

В 2019 году, при патронате министерства культуры Италии и ЮНЕСКО, Сушков Ф. К. получил престижнейшую премию Каналетто. 2020 год – Премия Якопо да Понте, Премия посла интернационального искусства в странах Азии, и в этот же год Ф. К. Сушкову была присуждена специально учреждённая премия Пробиеннале Венеция за выдающийся вклад в мировое искусство. А в 2024 году, премия, учрежденная фестивалем Сполето Арт и Искусство княжества Монако, лучшему художнику, на которой написано: «За то, что обогатил мир искусства своими творениями и талантом, подарив сильнейшие эмоции».

C 2021 года коллекция его работ находится в России, куда ее вернула внучка художника – Анна Назарова-Сушкова, она активно занимается популяризацией творчества Федора Сушкова на его родине.

За это время она организовала в России Ассоциацию культуры и искусства «Сушков Арт Хаус», которая за несколько лет провела значительное количество мероприятий для узнаваемости имени и творчества скульптора и художника — Федора Кузьмича Сушкова.

В экспозиции будет представлено более 70 полотен мастера: графика, живопись, эскизы к скульптурным композициям, фото и книги о творчестве художника.

Изображения предоставлены организаторами выставки.