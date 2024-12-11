Безграничные вселенные Александра Беридзе

«Много прекрасного существует в мире разрозненно, и это – задача нашего духа: обнаруживать связи и тем самым создавать произведения искусства», – эти слова Иоганна Вольфганга Гёте сопровождают открывшуюся в галерее ГУМ-RED-LINE выставку «АБСТРАКТНОЕ МЫШЛЕНИЕ» российского художника грузинского происхождения Александра Беридзе, и в полной мере служат эпиграфом ко всему его творчеству – уникальному как по силе воздействия, так и по самобытности художественного выражения.

Будучи внуком известного советского художника Федора Холенкова, он начал свою карьеру в Грузии, продолжил в Москве, а с 2000 года постоянно работает и живет во Франции, сотрудничая с мировыми брендами как графический дизайнер и непрерывно занимаясь живописью.

В середине 2000-ых художника увлек язык абстрактной живописи, и со временем в его творчестве сложился неповторимый почерк, в котором соединились живая динамика и пластичность, особое чувство цвета и опора на геометрию.

Совмещая в своих полотнах различные фактурные пласты, художник вовлекает в разнообразные и ни на что не похожие миры, способные захватить, увлечь, унести в безграничные вселенные настолько, насколько к этому готов зритель.

На картинах Александра Беридзе в самых необычных сочетаниях возникает то, что существует в мире разрозненно, как писал Гёте, и то, что силой духа соединяется в ярких художественных открытиях.

Энергетическая мощь, исходящая от полотен живописца, пронизывает мгновенно, а яркие абстрактные образы вызывают у каждого свои ассоциации, которые становятся словно бы ключом, открывающим двери в свой собственный неизведанный внутренний мир. Недаром Александр Беридзе не дает конкретных названий своим работам, обозначая их как Opus’ы и только объединяя в серии со столь же абстрактными названиями, как сами работы. Это принципиальная позиция художника – он не хочет, чтобы в восприятии его картин была предустановка, данная в названии. Эти картины приглашают зрителя стать со-участником творения – соприкоснувшись с ними, продолжить домысливать, дочувствовать, достраивать внутри себя то, что вызывают живописные образы.

Александр Беридзе – живописец-концептуалист, убежденный в том, что искусство, и в значительной мере искусство живописи, является одной из движущих сил цивилизации, что искусство – это способ познавать мир и себя в нем, ощущать свою связь со Вселенной. В живописных образах художник показывает свое видение системы мироздания, создает особую визуальную модель мысли, фиксируя различные ментально-эмоциональные и зачастую пограничные состояния сознания.

Художник убежден в том, что «все в мире вибрирует со своей определенной частотой». И его живописные полотна, как и не менее сильные фотоработы, наполнены особым ритмом, живой вибрацией, передающейся зрителю.

Яркая художественная индивидуальность Александр Беридзе по достоинству оценена в Европе и шире – в мире. Он не только является постоянным участником выставок во Франции, Италии, Бельгии, Израиле и других странах, но также включен в список самых перспективных молодых художников Франции по версии издания Journal du Net (2013), награжден флорентийской премией Sandro Botticelli Prize в сфере изобразительного искусства (2014) и удостоен звания заслуженного художника Европы от Гамбургской Академии естествознания за работы о связи науки и искусства (2020). В 2021 году была первая выставка Александра Беридзе в России, которая прошла в Третьяковской галерее.

Связь науки и искусства является особым предметом не только художественного интереса Александра Беридзе, ее отмечают ученые, нейробиологи и психологи, которые соотносят его живописные открытия с научными, видя в его полотнах воплощение мыслительного процесса – хаотичного, неизученного, индивидуального. Более того, ученые Колумбийского университета экспериментально доказали целительное воздействие полотен художника – на его живопись реагируют даже люди с аутизмом и синдромом Аспергера, невосприимчивые к визуальным образам.

На выставке в галерее ГУМ-Red-Line представлены новые работы Александра Беридзе из серии «Transpsychology», созданные в его мастерской во Франции и фиксирующие процесс переходов от сознательного к подсознательному. Также представлены работы серии «Reflection», принесшие ему известность в художественных и научных кругах, благодаря совместному труду с исследователем-менталистом Жан-Луи Трипоном. Их совместная книга с Александром Беридзе «Открывая нашу ментальную жизнь» (À la découverte de notre vie mentale, Les Editions Sydney Laurent, 2018) стала экспериментальным исследованием живописи как примера визуализации процесса мышления. Работы этой серии Александра Беридзе Ж.-Л. Трипон назвал «ментальный фигуратив». По словам художника, в этих работах стало доступно глазу то, что всегда казалось областью философии и психологии – размышление, внимание, подсознание.

На выставке также представлены две работы из серии «Линии цвета» (2017), отражающие его концепт «экспрессивного супрематизма», – в них передан внутренний мир человека с помощью цветных и линейных фрагментов, образующих цельное изображение.

Посетители выставки могут познакомиться и с фотоэкспериментами художника из серий «ПроСвет» (2016) и «25-й кадр» (2017), отражающих особенности его структурного и философского мышления. Несмотря на долгое пребывание во Франции, Александр Беридзе всегда подчеркивает связь с Россией, являясь истинным патриотом своей страны и культуры, на которой он вырос. Он всегда готов участвовать в создании визуальных образов Родины, отвечающих современным идеям.

Художественный мир Александра Беридзе – это мир не только красоты и эстетики, это мир бесконечных возможностей и целительных энергий, экспрессивных чувств и философских размышлений, это мир игры духа и полета души.

Прикоснуться к этим мирам можно в галерее ГУМ-RED-LINE благодаря куратору Марине Федоровской, которая организовывает не только выставку работ художника, но и встречи с ним, а также с представителями разных направлений искусства и науки для совместных размышлений и дискуссий в пространстве живописных полотен Александра Беридзе. В проекте принял участие Фонд поддержки образования и науки (Алферовский фонд).

Информация о работе выставки и мероприятиях, проходящих в ее рамках, – на сайте галереи. Кроме того, имеется уникальная возможность приобрести отдельные работы художника.

Евгения АРТЕМОВА