Объявлены лауреаты Премии Константина Коровина 2024 года

5 декабря в Доме русского зарубежья им. А.И. Солженицына прошла церемония награждения Лауреатов Премии Константина Коровина и состоялось открытие выставки Номинантов Премии.

Ежегодно с 2016 года в день рождения великого русского художника Константина Алексеевича Коровина Фонд содействия сохранению культурного наследия имени К.А. Коровина «Спасем вместе» открывает выставки и проводит торжественные мероприятия.

Премия Константина Коровина была учреждена попечителями и правлением Фонда в 2024 году и вручалась впервые.

В торжественной церемонии награждения победителе приняли участие представители Фонда, видные общественные деятели, известные искусствоведы, коллекционеры, художники и актеры, среди которых: Владимир Лебедев, Елена Пешкова, Галина Мерзликина, Наталья Булах, Ольга Туфекчи, Галина Зыкалина, Ольга Юркина, Александра Серова, Любовь Агафонова, Андрей Мочальский, Ольга Атрощенко, Валерий Дудаков, Сергей и Виктория Жигуновы.

С приветственным словом выступили Елена Пешкова, президент Фонда Кооовина, Галина Мерзликина, глава оргкомитета Премии и вице-президент Фонда, Владимир Лебедев, советник Мэра Москвы по культуре, заместитель директора Музея Дом русского зарубежья.

Награды победителям вручали члены жюри: Ольга Юркина, искусствовед, куратор, сотрудник Музея русского импрессионизма и Александра Серова, искусствовед, директор «Детской художественной школы имени Валентина Серова».

Лауреатами Премии Константина Коровина стали:

В номинации «Портретист года» — Наталья Делиева;

В номинации «Натюрморист года» — Сергей Марченко;

В номинации «Хранитель традиции» — Игорь Литвинов.

Решением попечителей, жюри и правления Фонда в номинациях «Пейзажист года» и «Художник года» победители отсутствуют, в номинации «Открытие года» победили 4 участника Радькова Варвара, Александрова Екатерина, Вакулко Мария, Верхозина Арина, сумма премии разделена между ними.

Профессионализм художников, сложность выбора и отсутствие победителей в нескольких номинациях стали поводом к учреждению двух новых номинаций:

«Коровинский дух», победители — Мочальский Николай и Макаров Виталий, «Особое мнение», победитель — Халитов Абдула.

Дополнительно были вручены награды видным общественным деятелям, меценатам, коллекционерам и художникам, внесшим значительный вклад в сохранение памяти, популяризацию творчества великого русского художника Константина Алексеевича Коровина и помощь Фонду, среди награжденных: искусствовед и основатель галереи Веллум Любовь Агафонова, коллекционер и художник Андрей Мочальский, искусствовед и коллекционер Валерий Дудаков, основатель музея Константина Коровина в Гурзуфе, Заслуженный артист Российской Федерации Сергей Жигунов. Полный список награжденных медалями можно посмотреть на сайте премии https://korovinprize.art

В ходе церемонии награждения Сергей Жигунов пригласил всех Лауреатов Премии Константина Коровина посетить арт-резиденцию музея Коровина в Гурзуфе, чтобы иметь возможность жить и творить на вилле Коровина «Саламбо».

Интересным событием вечера стало торжественное гашение почтовой марки, посвященной Даче Константина Алексеевича Коровина в деревне Охотино Ярославской области. В данной церемонии приняли участие Владимир Лебедев, Елена Пешкова, Наталья Булах и Артем Алибеков.

На выставке Номинантов и Лауреатов Премии представлены живописные работы 33 художников, вошедших в шорт-лист Премии, каждый из которых получил Свидетельство об участии в шорт-листе Премии и подарки от партнеров.

Церемонию награждения 5 декабря 2024 года провели Заслуженный артист Российской Федерации Михаил Богдасаров и режиссер Эльмира Сирачева.

Эскизы к наградной медали Премии разработал художник, иллюстратор, почетный академик Российской академии художеств Виктор Олегович Апухтин (Узбекистан).

Организатор Премии Фонд содействия сохранению культурного наследия имени Константина Коровина «Спасем вместе».