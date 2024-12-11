Победителей конкурса «Партитура» поздравили Александр Зацепин и Алексей Рыбников

В Большом зале Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского прошел гала-концерт победителей и спецпризеров III Всероссийской конкурса молодых композиторов «Партитура».

В начале торжественного вечера начальник Управления Президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков зачитал приветствие Президента РФ Владимира Путина лауреатам конкурса «Партитура»: «Отрадно, что для участия в нынешнем конкурсе было подано впечатляющее количество заявок. Это убедительно свидетельствует о том, что проект состоялся, завоевал авторитет и широкое признание. И сегодня – продолжает развиваться, вовлекает в свою орбиту одаренную молодежь, раскрывает для нее новые творческие горизонты. Помогает начинающим композиторам найти свой путь в ярком, необъятном пространстве современной российской культуры».

По своему масштабу конкурс «Партитура» не имеет аналогов: в этом году в восьми номинациях было прислано 1094 работы из 101 города. Свои произведения прислали композиторы Урала, Сибири, Приморья, Поволжья, Забайкалья, Татарстана, Башкирии, Якутии, Карелии, Луганской и Донецкой народных республик, Крыма. Впервые за годы существования конкурса к участию были допущены композиторы из Казахстана, Беларуси и Абхазии.

Победителями «Партитуры» 2024 года стали Олеся Бердникова («Киномузыка»), Алексей Попков («Эстрадно-симфоническое произведение, музыка оперетты и мюзикл»), София Круглова («Симфоническое произведение малой формы»), Артем Ромоданов («Симфоническое произведение крупной формы»), Константин Борисов («Произведение для одного или нескольких инструментов/голосов с оркестром»), Ильяс Камалов («Опера»), Артем Гаркавцев («Балетная музыка») и Алексей Чернаков («Хоровая музыка»).

На гала-концерте их музыку исполнили Московский Государственный академический симфонический оркестр (художественный руководитель Иван Никифорчин) и Камерный хор Московской консерватории. А за дирижерский пульт по очереди вышли: профессор Московской консерватории, заслуженный артист Республики Абхазия Александр Соловьев, народный артист Кабардино-Балкарской Республики Михаил Голиков; заслуженный деятель искусств РФ Александр Клевицкий; заслуженный артист РФ Сергей Кондрашев; заслуженный артист РФ Алексей Ходорченков; а также приглашенный дирижер Мариинского театра Николай Хондзинский.

Победители конкурса получили денежные призы. Кроме того, их музыка прозвучит на радио классической и музыки «Орфей», а партитуры будут размещены на электронной платформе нотного архива «Орфей» для всеобщего доступа.

Перед гала-концертом и награждением победителей в «Геликон-опере» секретами мастерства с конкурсантами поделились выдающиеся композиторы нашего времени – Александр Зацепин и Алексей Рыбников. Также в рамках уникальной образовательной программы состоялась панельная дискуссия, где обсуждались вопросы развития композиторского дела, востребованность молодых авторов и возможности их реализации. В ней приняли участие министр культуры Республики Татарстан Ирада Аюпова, генеральный директор-художественный руководитель Телерадиоцентра «Орфей» Ирина Герасимова, советник Управления Президента РФ по общественным проектам, композитор Пётр Корягин, генеральный директор «Русского концертного агентства» Дмитрий Гринченко и музыкальный критик, пианист Дмитрий Онищенко.

III Всероссийский конкурс молодых композиторов «Партитура» проводится Фондом инновационного развития культуры, образования, науки (ФИРКОН) совместно с телерадиоцентром «Орфей», Министерством культуры Российской Федерации, Союзом композиторов России при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Генеральный партнер – Русское музыкальное общество.