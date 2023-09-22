Королева русского шансона Любовь Успенская и культовый музыкальный проект «Руки Вверх!» презентовали совместную работу: композиция «Безответно» — сильная песня о чувствах, которые не стали взаимными.

Трогательные строки, пропитанные грустью одиноких ночей, передают всю боль разочарования, постигшего лирических героев сюжета. А холод равнодушия со стороны любимого человека, который хотя бы раз в жизни ощущали многие из нас, пробирает слушателя до мурашек.

Отдельного внимания заслуживают голоса вокалистов — Любови Успенской и Сергея Жукова, которые давно стали одними из самых узнаваемых в стране, а также нежная мелодия в поп-стиле, приправленная пикантными нотками шансона. Всё это гармонично переплетается в красивую музыкальную историю и создаёт в сознании слушателей единый образ, больше напоминающий фильм из отрывков старой черно-белой киноленты, полной воспоминаний о прошлом:

«Безответно!

Вы не ждали ночами

Такого холодного ветра.

И пускай превращается шаг до него

В километры,

Ты — одна по проспекту,

Ему все равно, с кем ты,

Значит, не по пути…»

Композиция «Безответно» исполнена музыкантами с особенным трепетом и душой, поэтому после премьеры песня сразу же нашла свой отклик в сердцах россиян.

Слушайте новинку «Безответно», представленную артистами Любовью Успенской и группой «Руки Вверх!», на всех музыкальных площадках страны.

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