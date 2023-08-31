В пространстве AZ/ART откроется выставочный проект «Системы мимикрии»

20 сентября 2023 года в экспериментальном пространстве Музея AZ — AZ/ART — открывается новый проект «Системы мимикрии», состоящий из трех выставок. Вынесенный в название биологический термин служит поэтической метафорой, раскрывающей комплекс поведенческих ритуалов, социальных практик, способов художественного мышления и путей формирования эстетики, возникающих в ответ на турбулентность, опасность и перестройку внешней среды. Куратор проекта — художник, искусствовед Александр Дашевский. Посетители увидят работы Анатолия Зверева, Олега Целкова, Франциско Инфанте, Владимира Яковлева, Сергея Шутова, Ани Мирошниченко, Дениса Патракеева, Тани Рауш, Андрея Рудьева, Владимира Козина, Николая Онищенко и других. Первой в цикле станет выставка «Глаз видящий, всевидящий, невидящий».

Владимир Козин. Зеленый кирпич

Мимикрия становится формальным приемом, кураторским ходом, когда выставочный проект маскируется то под научное исследование, то под тематическую ретроспективную экспозицию, то под игру в ассоциации. Сознательно используя ненадежный метод аналогий, «Система мимикрии» пытается искать рифмы между эпохами, прошедшими со времени формирования советского неофициального искусства. Хотя каждое время уникально и исторические ситуации при всем внешнем сходстве не повторяются, существует множество случаев, когда одна эпоха надевает костюмы другой, поэтому примеры мужества, хитрости и стойкости отечественных художников второй половины XX века могут быть вдохновляющими, ценными, востребованными и сегодня.

Наталия Опалева, генеральный директор Музея AZ и AZ/ART:

«Выставкой “Глаз видящий, всевидящий, невидящий” мы открываем новый сезон 2023-24 на Маросейке, в рамках которого будут показаны работы современных художников в диалоге с их предшественниками — художниками второй половины XX века из коллекции Музея AZ».

«Предложенная куратором проекта Александром Дашевским тема дает широкое поле для размышлений. Мимикрия в природе — это защитное свойство живых существ, принимающих окрас ландшафта, чтобы не быть замеченными хищниками. У людей мимикрия часто связана с необходимостью соответствовать поведенческим установкам той или иной группы с целью заслужить признание или любовь. У мимикрии есть еще одна важная функция — она облегчает социальное взаимодействие и помогает возникновению дружбы и других теплых чувств».

Первая выставка серии — «Глаз видящий, всевидящий, невидящий».

Одна из важнейших задач мимикрии как в зоологии, так и антропологии — скрыть подлинную сущность объекта, представить его кем-то другим, сделать незаметным. Экспозиция строится вокруг взаимосвязи зрения и убеждений. Она исследует разные режимы видения, системы наблюдения и слежения, ситуации слепых зон, неразличимости, невидимости, невозможности разглядеть и отказа смотреть. В рамках этой выставки будут представлены работы Владимира Козина, Сергея Браткова, Франциско Инфанте, Тани Рауш, Сергея Денисова, Андрея Рудьева, Дениса Патракеева, Ани Мирошниченко (pennlab), Bailun (pennlab) и других.

Александр Дашевский, куратор проекта:

«”Системы мимикрии” — очень интересная экспозиционная форма: это выставочный полиптих со сложной, неторопливо развивающейся метафорикой, внутренними рифмами, “пасхалками”, сквозными сюжетами и нелинейным повествованием. Его хочется описывать как интеллектуальный сериал, где действие происходит сразу в нескольких временах, каждая серия-выставка разыгрывается в новых декорациях, но при этом зритель ощущает наличие “точки схода”, куда стремятся все повествовательные линии. Как в хорошем кино, по ходу действия меняется и жанр — научпоп оборачивается трагедией, триллер превращается в ситком, артхаус оказывается байопиком с героическими нотками. Опираясь на произведения из обширной коллекции Музея AZ, привлекая современных авторов, мы постараемся выстроить рассказ о жизненных стратегиях художественного сообщества, страхах и уловках современности, которая разглядывает свое отражение во фрагментах прошлого. Первая выставка “Глаз видящий, всевидящий, невидящий” посвящена, с одной стороны, инструментам, которые художники придумывают в помощь зрению, а с другой — механизмам, которые изобретает общество, чтобы смотреть за художниками и вещами, на которые лучше не смотреть».

Таня Рауш. Девочка с завязанными глазами (Девочка в поле). 2023

Каждая из трех выставок цикла «Системы мимикрии» будет исследовать тот или иной вид мимикрии, используя язык современного искусства. Вторая выставка «Живые скульптуры» откроется 6 декабря, а третья и заключительная — «Вне эксплуатации» — в марте.

Музей AZ открыл пространство AZ/ART на Маросейке в 2022 году как место для экспериментов, показов современного искусства из своей коллекции, групповых и персональных выставок ныне работающих художников, лекций и встреч. AZ/ART разместился в белокаменных палатах XVII века — доме Нарышкина-Рагузинских.

Даты проекта:

«Глаз видящий, всевидящий, невидящий» 20 сентября 2023 – 19 ноября 2023;

«Живые скульптуры» 6 декабря 2023 – 18 февраля 2024;

«Вне эксплуатации» 6 марта 2024 – 12 мая 2024.

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