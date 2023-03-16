БФ «Гольфстрим» приглашает на конференцию «Инклюзивный выставочный и просветительский проект «Искусство быть»»

На конференции БФ «Гольфстрим» обнародует результаты собственного исследования по теме инклюзивных музейных пространств в рамках проекта «Искусство быть», спикеры расскажут о развитии инклюзии в регионах и как современное искусство с помощью инклюзии меняет отношение к людям с инвалидностью в обществе.

На конференции спикеры обсудят такие вопросы, как значимость искусства в целом и выставки «Искусство быть: запредельно близко» в частности в развитие инклюзии в разных регионах России. Представители музеев на конкретных примерах расскажут о достижениях и трудностях при проведении инклюзивных выставок.

Блок выступлений будет посвящен работе арт-медиаторов на выставочных площадках. На этот вопрос можно будет услышать мнение как организаторов Школы арт-медиаторов, так и самих арт-медиаторов. И конечно, будут выступления посетителей выставки из разных городов России и их впечатления от выставки в целом и каждого арт-объекта в частности.

Приглашаем на прийти на мероприятие:

Где? Коворкинг-центр НКО в ЮВАО, г. Москва, 4-й Вешняковский проезд, д. 1, к. 1 (м. Рязанский проспект)

Когда? Дата: 23 марта 2023 г., с 11:00 до 15:00.

Вход на мероприятие свободный по предварительной регистрации по ссылке.

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