III ежегодная церемония награждения «Женщина года» прошла в Crocus City Hall

8 марта 2023 года, по традиции, в Международный женский день, на площадке Crocus City Hall состоялась III ежегодная церемония награждения «Женщина года» по версии бизнес-журнала EXPERT_RF, а так же презентация весеннего выпуска журнала, героиней главной обложки которого, стала Рада Русских - гедонист, визажист с 20 летним стажем, автор собственной липидной теории в уходе за кожей.

Грандиозное и масштабное событие объединило успешных женщин России из разных сфер бизнеса. Эти женщины не просто мечтают, а ставят цели и идут к ним разными путями, добиваясь своего несмотря ни на что. На таких женщин хочется равняться, ведь каждая из них занимает важное место не только в предпринимательстве, но и в общественной жизни.

Наградами были удостоены:

Ольга Бузова – «Самая рейтинговая телеведущая страны»;

Twins PROJECT – «Самый яркий Dj-проект года 2023»;

Анфиса Чехова – «За вклад в улучшение здоровья и качества жизни женщин»;

Мария Погребняк – «За вклад в развитие медиа индустрии WILL STAR PRODUCTION»;

VITA CHIKOVANI – «Музыкальный прорыв года»;

Мария Ост – «FASHION ТЕЛЕВЕДУЩАЯ ГОДА»;

Блейз и Софья Леке Тесса – «TOP Семья Года 2023»;

АССОРТИ – «Самая яркая группа»;

Дарина Солодкова – «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОДА»;

Вера Малахова – «Психолог года 2023»;

Александра Синяк – «Женщина года 2023 в области благотворительности»;

Школа Астрологии Ксении Черных – «Лучший обучающий онлайн-проект года в области астрологии»;

Надежда Дылюк – «Гипнокоуч года 2023»;

Наталья Бедианашвили – «Наставник года для экспертов и корпораций 2023»;

Анастасия Гольцова – «Эксперт года в сфере коммерческой недвижимости 2023»;

Милана Тарба – «Трансформационный ментор года»;

Артемий Сибирский – «Лучший наставник для женщин в области психологии 2023»;

Оксана Жирнова – «Бизнес-психолог года для женщин - экспертов и предпринимателей»;

Александра Горева-Куртышева – «Эксперт N1 в области наставничества, менторинга и эффективного онлайн-обучения 2023»;

Екатерина Беспятых – «Женщина года. Амбассадор тайм-менеджмента в России»;

София Моше – «Лучший трансформационный продукт»;

Гаяна Кравчук – «Лучший духовный и бизнес-наставник предпринимателей»;

Екатерина Дмитриева-Ващенко – «Школа Красноречия»;

Мария Фатеева – «Лучший обучающий проект по постановке голоса и речи», «Лучший бизнес - проект в сфере красоты и трансформации женщин 2023»;

Шокова Наталья Валерьевна – «Женщина года в области медицины»;

Анастасия Майер – «Предприниматель. Основатель IT сервиса для маркетплейсов»;

Оксана Николаенкова – «Предприниматель года в области туристического бизнеса»;

Светлана Демина – «Фитнес коуч года. Выбор успешных женщин России»;

Папава Лика – «Женщина года в области разработки бизнес стратегии, реализации и внедрений новых технологий»;

Екатерина Панкова – Прорыв года. Бренд «Born to Bon»;

Дарья Ромашева – Мастерская цветов и подарков в премиум сегменте «Следуй за цветами»;

Денис Макушенко – «Вдохновитель года»;

Lafinele – «Выбор потребительниц»;

Наргиз Нойманн-Зандер – «Образование как инновационный проект»;

Анна Климашина – «Лидер рынка. Космецевтический бренд LADOLEAY».

Организатором церемонии по традиции выступило бизнес-издание EXPERT_RF во главе с главным редактором журнала Kristina PurPur.

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