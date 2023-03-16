III ежегодная церемония награждения «Женщина года» прошла в Crocus City Hall

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8 марта 2023 года, по традиции, в Международный женский день, на площадке Crocus City Hall состоялась III ежегодная церемония награждения «Женщина года» по версии бизнес-журнала EXPERT_RF, а так же презентация весеннего выпуска журнала, героиней главной обложки которого, стала Рада Русских - гедонист, визажист с 20 летним стажем, автор собственной липидной теории в уходе за кожей.

Грандиозное и масштабное событие объединило успешных женщин России из разных сфер бизнеса. Эти женщины не просто мечтают, а ставят цели и идут к ним разными путями, добиваясь своего несмотря ни на что. На таких женщин хочется равняться, ведь каждая из них занимает важное место не только в предпринимательстве, но и в общественной жизни.

Наградами были удостоены:

  • Ольга Бузова – «Самая рейтинговая телеведущая страны»;
  • Twins PROJECT – «Самый яркий Dj-проект года 2023»;
  • Анфиса Чехова – «За вклад в улучшение здоровья и качества жизни женщин»;
  • Мария Погребняк – «За вклад в развитие медиа индустрии WILL STAR PRODUCTION»;
  • VITA CHIKOVANI – «Музыкальный прорыв года»;
  • Мария Ост – «FASHION ТЕЛЕВЕДУЩАЯ ГОДА»;
  • Блейз и Софья Леке Тесса – «TOP Семья Года 2023»;
  • АССОРТИ – «Самая яркая группа»;
  • Дарина Солодкова – «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОДА»;
  • Вера Малахова – «Психолог года 2023»;
  • Александра Синяк – «Женщина года 2023 в области благотворительности»;
  • Школа Астрологии Ксении Черных – «Лучший обучающий онлайн-проект года в области астрологии»;
  • Надежда Дылюк – «Гипнокоуч года 2023»;
  • Наталья Бедианашвили – «Наставник года для экспертов и корпораций 2023»;
  • Анастасия Гольцова – «Эксперт года в сфере коммерческой недвижимости 2023»;
  • Милана Тарба – «Трансформационный ментор года»;
  • Артемий Сибирский – «Лучший наставник для женщин в области психологии 2023»;
  • Оксана Жирнова – «Бизнес-психолог года для женщин - экспертов и предпринимателей»;
  • Александра Горева-Куртышева – «Эксперт N1 в области наставничества, менторинга и эффективного онлайн-обучения 2023»;
  • Екатерина Беспятых – «Женщина года. Амбассадор тайм-менеджмента в России»;
  • София Моше – «Лучший трансформационный продукт»;
  • Гаяна Кравчук – «Лучший духовный и бизнес-наставник предпринимателей»;
  • Екатерина Дмитриева-Ващенко – «Школа Красноречия»;
  • Мария Фатеева – «Лучший обучающий проект по постановке голоса и речи», «Лучший бизнес - проект в сфере красоты и трансформации женщин 2023»;
  • Шокова Наталья Валерьевна – «Женщина года в области медицины»;
  • Анастасия Майер – «Предприниматель. Основатель IT сервиса для маркетплейсов»;
  • Оксана Николаенкова – «Предприниматель года в области туристического бизнеса»;
  • Светлана Демина – «Фитнес коуч года. Выбор успешных женщин России»;
  • Папава Лика – «Женщина года в области разработки бизнес стратегии, реализации и внедрений новых технологий»;
  • Екатерина Панкова – Прорыв года. Бренд «Born to Bon»;
  • Дарья Ромашева – Мастерская цветов и подарков в премиум сегменте «Следуй за цветами»;
  • Денис Макушенко – «Вдохновитель года»;
  • Lafinele – «Выбор потребительниц»;
  • Наргиз Нойманн-Зандер – «Образование как инновационный проект»;
  • Анна Климашина – «Лидер рынка. Космецевтический бренд LADOLEAY».

Организатором церемонии по традиции выступило бизнес-издание EXPERT_RF во главе с главным редактором журнала Kristina PurPur.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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