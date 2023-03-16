Объявлена образовательная программа конкурса «Метод»

Всероссийский конкурс сценарного мастерства в рамках Образовательного проекта «Метод» (Фабрика контента) объявил образовательную программу. Авторы работ, вошедшие в лонг-лист, пройдут очный образовательный интенсив в Москве, который состоится с 17 по 20 марта 2023 года в Москве. Онлайн-трансляция будет доступна в официальной группе «Метода» ВК.

Кроме того, в Российской государственной библиотеке (Библиотека им. Ленина) пройдут открытые мастер-классы для участников Лаборатории, а также для всех желающих.

В числе преподавателей: исполнительный директор Фонда кино Федор Соснов, писатель и сценарист – Александр Цыпкин, продюсер – Алексей Сашин, сценарист – Олег Богатов, главный продюсер «Амедиа Продакшн», Наталия Клибанова, специалист по авторскому праву Георгий Контридзе и другие. Вместе с наставниками конкурсанты также обсудят свои проекты и получат рекомендации по их доработки до готовых сценариев.

По итогам интенсива 20 марта будет оглашен шорт-лист, в который войдут 20 авторов.

Финалисты выступят 21 марта на очной защите проектов перед членами жюри, в которое вошли: Вадим Соколовский – директор департамента собственного производства ИВИ, Андрей Терешок – генеральный директор группы компаний ГМП КИТ, Александр Цыпкин – сценарист, писатель, Александра Шипетина – директор редакции художественной литературы издательства «Эксмо», Дмитрий Рудовский – генеральный продюсер компании AP Entertainment, Гавриил Гордеев – продюсер по оригинальному контенту Okko, директор по развитию нового бизнеса «СберМаркетинг», Андрей Смиян – креативный продюсер, сценарист 1-2-3 Production, Сусанна Альперина – обозреватель «Российской газеты».

Победители получат возможность реализовать свои проекты с крупными онлайн-платформами и киностудиями. Кроме того, все участники Лаборатории станут членами закрытого Сценарного клуба, участники которого будут получать брифы от ведущих киностудий, запросы на прохождение практики, приглашения к участию в сценарных комнатах, а также принимать участия в образовательных программах.

«Кинокомпания “Амедиа Продакшн” работает как с опытными авторами, так и с начинающими драматургами. Я как продюсер заинтересована в поиске новых талантов, и мне крайне важно услышать голоса и мысли людей из разных регионов нашей страны. Готова поделиться своим опытом и экспертизой, чтобы довести проекты начинающих авторов до зрителей», – отметила Наталия Клибанова.

Отметим, что до 3 апреля 2023 г. идёт приём заявок на участие в конкурсе «Метод. Москва» по направлениям «Синопсисы для книг и издательского дела» и «Сценарии для видеоигр». Участники смогут принять участие в образовательной онлайн-программе, спикерами выступят признанные эксперты издательского дела и индустрии видеоигр. Отобранные заявки будут представлены в конце апреля на очном питчинге в Москве перед лидерами рынка.

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