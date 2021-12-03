Выставка «История российского дизайна. Избранное. 1917-2022» открывается в Новой Третьяковке

7 декабря в Новой Третьяковке Московский музей дизайна откроет выставку «История российского дизайна. Избранное. 1917-2022». Это первая масштабная экспозиция, исследующая отечественный дизайн за прошедшее столетие. В 2019 году Московский музей дизайна стал постоянным резидентом Новой Третьяковки в ее Западном крыле.

В четырех разделах экспозиции (авангард, ар-деко и сталинский ампир, послевоенный дизайн, современный дизайн) будут представлены объекты, иллюстрирующие инновационные идеи дизайнеров и изделия массового производства. Это макеты, эскизы, чертежи, реконструкции знаменитых невоплощенных проектов, концептуальные разработки из коллекций Московского музея дизайна, Политехнического музея, Музея художественного текстиля и костюма РГУ им. А.Н. Косыгина, Государственного научного центра Российской Федерации ФГУП «НАМИ», частных собраний. Многие экспонаты будут показаны впервые. Всего будет представлено более 500 экспонатов, также планируются три реэкспозиции проекта в течение года.

«Выставка — результат десятилетней исследовательской работы, история дизайна ни разу не была показана так широко. Как правило, яркие эксперименты показывают вне контекста реальностей массового производства. Эта выставка определяет парадигму российского дизайна, рассказывает реальные истории о том, как и почему промышленные продукты выходили в том или ином дизайне, запускались в производство или оставались на стадии проектов. Мы нашли проекты и работы, которые никогда раньше не выставлялись в музеях, которые долгие годы хранились в семьях и в архивах советских НИИ, мы собрали фото- и видеохронику, создали десятки макетов так никогда и не осуществленных проектов. Все эти уникальные материалы входят в диалог (стоят в паре) с предметами, которые штампуют на заводах миллионными тиражами», — говорит куратор выставки и директор Московского музея дизайна Александра Санькова.

Кураторы Александра Санькова и Ольга Дружинина проводят параллели между перспективными разработками советских и российских дизайнеров и продукцией массового производства. Во все времена дизайнеры стремились создать для человека идеальную предметную среду: красивую, удобную, безопасную. Часто их мечты разбивались о реальность — невозможность реализации. Практически все проекты художников-конструктивистов 1920-х так и остались экспериментами.

В 1930-е годы дизайн массовой продукции для обычных людей был за рамками грандиозных планов и новых стилей, а теоретические и методологические прорывы 1960-х, как правило, сохранились только на бумаге. Сегодня такие проекты называют концептуальными: они не предполагают немедленного воплощения, но показывают возможные решения проблем ближайшего и отдаленного будущего, прогнозируют, а иногда и определяют развитие проектной деятельности и технологий.

Например, в первой части экспозиции, посвященной авангарду, минималистичная кухня для дома Наркомфина, одного из самых известных памятников конструктивизма, противопоставляется простым деревянным табуретам. Реплика кухни была создана специально для выставки и показывается впервые. Среди экспериментальных работ 1930-х годов — оригинальные проекты интерьеров, мебели и осветительных приборов для редакции газеты «Правда», выполненные в Мастерской № 12 Моссовета, а рядом с ними представлена типовая кабинетная мебель той эпохи.

В разделе послевоенного дизайна зрители увидят 3D-макет малолитражного автомобиля «Белка» авторства В.А. Арямова — его, как писал в то время журнал «Крокодил», замучили в «бюрократическом колесе» и так и не начали выпускать. Вместо «Белки» на улицах появился «Запорожец».

В последнем разделе, посвященном современности, кураторы показывают, не противопоставляя, два основных направления в актуальном российском дизайне — инновационные проекты и уже успешно реализованные. Так, концепт устройства для аромадезинфекции жилых пространств «Pop It», созданный дизайнером Павлом Волововым совместно с парфюмерной маркой «GREAT TROTTER// HMCM», превращает рутинное занятие в увлекательную игру. Рядом с ним — очиститель и обеззараживатель воздуха «TIOKRAFT», который выпускает Раменский приборостроительный завод.

«В названии выставки — слово «избранное». Мы выбирали экспонаты, наиболее ярко иллюстрирующие самые значительные этапы развития российского дизайна, примеры «хорошего дизайна», которых было немало и среди изделий массового промышленного производства. Кроме того, мы понимаем, что невозможно в рамках одной экспозиции рассказать обо всех сферах и направления российского дизайна за более чем сто лет. Поэтому показываем лишь небольшую, но важную часть его истории и оставляем возможность, регулярно меняя экспонаты, продолжить этот разговор», — говорит Ольга Дружинина, куратор выставки.

Костюм спортивный, «Прозодежда». Дизайнер: В. Степанова, 1920-е. Ткань, шитьё. Реконструкция, 2020. Собрание Московского музея дизайна

Костюм спортивный, «Прозодежда». Дизайнер: В. Степанова, 1920-е. Ткань, шитьё. Реконструкция, 2020. Собрание Московского музея дизайна

Индивидуальный чайник. Автор модели А. Сотников, под руководством Владимира Татлина. 1930. Керамика. Реплика, 2019. Собрание Московского музея дизайна

Супница «Пионеры». Дулёво, 1930-е. Фарфор, надглазурная роспись. Собрание Московского музея дизайна

Тарелка «Пятилетка в четыре года». Всеукртрест, Будянский фаянсковый завод, 1930-е. Фаянс. Собрание Московского музея дизайна

Часы кабинетные «Владимир» с боем. Владимирский часовой завод, 1957. Латунь, дерево, стекло. Собрание Московского музея дизайна

Лавровый венок. Декоративная плитка со станции Октябрьская (до 1962 года — Калужская) Кольцевая Московского метрополитена А.В. Филиппов, Керамико-плиточный завод им. Булганина, 1949. Фаянс, позолота. Собрание Московского музея дизайна

Настольная лампа типа ЛНМ Военно-морского флота Министерства обороны СССР. Завод № 534 Минсудпрома СССР (позднее — завод «Электроприбор»), Москва, 1934—1954. Латунь, ткань. Собрание Московского музея дизайна

Стул из набора мебели К58-103. Ю. Случевский, А. Белорусский, ЦМКБ, Москва, Дзержинская мебельная фабрика, 1958. Дерево, кожа, ватин. Собрание Московского музея дизайна

Автомобиль «Белка». Дизайнер: В. Арямов. 1955. Эскиз. Бумага, карандаш, тушь. Собрание Государственного научного центра Российской Федерации ФГУП. «НАМИ»

Часы-будильник «Янтарь». Орловский часовой завод, 1970-е. Металл, стекло, пластик. Собрание Московского музея дизайна

Журнал «Техническая эстетика», 1988, № 11. Журнал «Техническая эстетика», 1986, № 5. Бумага, цветная типографская печать. Собрание Московского музея дизайна

Журнал «Техника – молодежи», 1959, № 7. Журнал «Техника – молодежи», 1961, № 11. Бумага, цветная типографская печать. Собрание Московского музея дизайна.

Рукомойник экспериментальный. Дизайнер: И. Преснецова. 1985. Планшет. Бумага, фотопечать. Собственность дизайнера

Табурет. 1960-е годы. Дерево, лак, краска. Собрание Московского музея дизайна

Журнальный столик, кресло. 1960-е. ДСП, массив дерева, обивочная ткань. Собрание Московского музея дизайна

Эскиз шейного платка к Олимпиаде-80. Дизайнер: Т. Андреева. 1980-е. Бумага, гуашь. Собрание дизайнера

Шейный платок к Олимпиаде-80. Дизайнер: Т. Андреева. 1980-е. Шелк, печать. Собрание дизайнера

Дрон с камерой для фото- и видеосъемки Drone1. Дизайнер: Майя Прохорова. Производитель: Mayaprodesign. Прототип. 2021. Собственность дизайнера

Стул "Shiny chair". Дизайнер: Максим Щербаков, Supaform. Производитель: Supaform. 2020. Материалы: Нержавеющая сталь, порошковая покраска. Собственность дизайнера

Стул Italy. Дизайнер: Дмитрий Самыгин. 2014. Массив клена, березовая фанера, черный лак, ручная полировка. Собственность дизайнера

Набор шахмат и шашек «10,16». Дизайнер: Тимофей Журавлев. Производитель: «10,16». Прототип. 2021. МДФ, лак. Собственность дизайнера

Ковер серии Hear My Roooar. Дизайнер: Андрей Будько. Производитель: Carpet like a Russian. 2019. Шерсть, нить с керамическим покрытием. Собственность дизайнера

Партнером выставки стала кафедра музыкальной звукорежиссуры РАМ имени Гнесиных. Студенты 2 курса под руководством Марины Карпенко подготовили звуковое сопровождение выставки, которое позволит посетителям экспозиции глубже погрузится в исторические периоды, соответствующие тематическим блокам выставки. Выставочный проект подготовлен с использование гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Президентским фондом культурных инициатив.

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