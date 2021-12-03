Выставочный зал фонда Андрея Чеглакова запустил цикл культурно-образовательных мероприятий в рамках выставки «В диалоге с Бодлером: Матисс, Роден, Руо…», приуроченной к 200-летию со дня рождения Шарля Бодлера. Следующее мероприятие пройдет 8 декабря 2021 года в 19:00.

Вечер откроет лекция Михаила Погарского – художника, поэта и писателя, одного из основателей первого в России музея «Книга художника». Михаил расскажет о том, что такое Книга художника, Livre d’artiste и Artist’s book, поделится краткой историей создания Livre d’artiste, ее предтечей, рождением и развитием. А также, вместе со слушателями, проведет анализ Livre d’artiste в диалоге с Бодлером. Михаил Погарский – организатор и куратор многочисленных международных художественных проектов, участник более 200 арт-выставок в России и за рубежом.

После лекции состоится литературно-музыкальный перформанс «Где поэзия превращается в музыку» Елены Шкурпело и Ираиды Юсуповой. Прозвучат стихи Бодлера из сборника «Цветы зла» и многие другие. На перформансе поэзия будет интегрирована в музыку таким образом, что у зрителей создастся впечатление, что эти два направления искусства неотделимы друг от друга. Ираида Юсупова – известный композитор и кинорежиссер, окончила Московскую консерваторию, является родоначальником жанра и самого термина «медиаопера». В этом году стала победителем Премии Анатолия Зверева за медиаоперу «Розовая мышь» в номинации «Специальный приз жюри». Елена Шкурпело – актриса «Ведогонь-театра», окончила Высшее театральное училище имени М.С. Щепкина. Была среди основоположников Детской студии театрального искусства в подмосковном Зеленограде, где была еще и ведущей актрисой, и режиссером.

Вся культурно-образовательная программа к выставке будет основана на связях между музыкой, поэзией, живописью и театром, чтобы продемонстрировать слушателям, что ни один вид искусства не может существовать без другого, и новаторство в той или иной сфере дает развитие остальным направлениям. Мероприятия в рамках цикла будут проходить еженедельно.

Выставка проходит до 16 января 2022 года в Выставочном зале фонда Андрея Чеглакова (ул. Пречистенка, д. 40/2, стр. 2). В экспозиции представлены книги в жанре livre d’artiste, графика и фотография известных мастеров, вдохновленных произведениями Бодлера. Центром экспозиции стали «Цветы зла» в прочтении Одилона Редона, Анри Матисса, Огюста Родена, Жоржа Руо, Анри Картье-Брессона, Леонор Фини. Издания доступны для просмотра в том числе на мультимедийных экранах. Часть работ специально создана для выставки современными художниками.

Вход свободный, по предварительной регистрации.

Фотограф Глеб АНФИЛОВ

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