Бизнес с творческим подходом: в России создана Федерация креативных индустрий

24 февраля 2021 года впервые состоялось заседание учредителей Федерации креативных индустрий, которая объединила более 20 ведущих профессиональных организаций, творческих союзов и успешных компаний креативного бизнеса. Среди них — Роскультцентр, МХАТ им. М. Горького, Институт национальных проектов, Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ), Ассоциация анимационного кино России, Ассоциация IPChain, Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК), Российский Музыкальный Союз, Союз креативных кластеров, Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) и др.

Менее трех месяцев с момента инициирования в ноябре 2020 г. потребовалось для объединения сообщества и создания Федерации, главными задачами которой являются: трансформация креативных индустрий в устойчивый сегмент национальной экономики, обеспечение диалога с государством и оказание системной поддержки всем субъектам рынка, определяющим развитие креативных индустрий на федеральном и региональном уровнях.

«На сегодняшний день Федерация креативных индустрий — это самое крупное в стране и беспрецедентное по своему масштабу объединение творческого бизнеса: на одной площадке удалось не только собрать представителей столь не похожих друг на друга отраслей, но и определить с ними общие точки развития. В основу разработки программы и устава Федерации легли результаты более 50 переговоров с ведущими игроками различных “креативных сфер”, что позволило консолидировать интересы, собрать беспрецедентно широкий и авторитетный состав учредителей. Сегодняшнее заседание придало уверенность, что общими усилиями в ближайшие три года мы сможем повлиять на формирование благоприятной среды для роста креативного предпринимательства в масштабах страны», — заявил избранный генеральный директор Федерации креативных индустрий Игорь Намаконов.

Членами правления стали лидеры креативного сектора: декан экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, учредитель Института национальных проектов Александр Аузан, член правления Ассоциации галерей и Союза креативных кластеров Софья Троценко, директор ФГБУ «Роскультцентр» Марина Абрамова, председатель правления Российского Музыкального Союза, председатель Комитета РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям Андрей Кричевский, председатель Ассоциации союзов писателей и издателей России Сергей Шаргунов, президент Федерации интеллектуальной собственности Сергей Матвеев, вице-президент по GR АКАР Алёна Кремер, вице-президент УПРАВИС Вероника Пономарёва и исполнительный директор Ассоциации анимационного кино России Ирина Мастусова.

«В среднем в мире креативные индустрии создают 6,6% ВВП. В развитых странах — от 10 до 12%. В России этот показатель едва достигает 2% ВВП, — напомнил новоизбранный член правления Федерации креативных индустрий Александр Аузан. ─ Творческий сектор не может похвастаться ни объемом занятых, ни объемом активов. Поэтому разговор с властью нужно выстраивать не на основе давления, а на основе большой идеи, которая весьма выгодна власти и стране, — стимулирование развития качественного человеческого капитала и создание интеллектуальной собственности с последующей ее капитализацией. Важно донести, что креативные индустрии нужно рассматривать как выгодную для инвестиций сферу, а не благотворительность. Всю сферу надо превращать в инвестиционную».

В Федерации выделяют четыре основных барьера, сдерживающих развитие креативных индустрий. Во-первых, налоговые режимы, которые сейчас ориентированы на интересы материального производства и не учитывают потребности наращивания «нематериальных ресурсов» при реализации творческого потенциала. Росту креативного сегмента экономики явно не способствуют ни НДС на лицензионные договоры, ни сбор страховых отчислений с авторских вознаграждений, ни налог на выявленные в ходе инвентаризации нематериальные активы.

Во-вторых, существующая ведомственная поддержка носит ярко выраженный несистемный характер, что демотивирует создателей кросс-индустриальных проектов, которые присущи творческому бизнесу. Авторы рассчитывают на льготы и преференции по линии конкретного министерства и отказываются от более продуктивного принципа формирования коллабораций.

В-третьих, креативный капитал распределяется по стране стихийно, неравномерно. Крупные города, такие как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, аккумулируют большие финансовые и интеллектуальные человеческие ресурсы, в то время как города поменьше могут рассчитывать только на поддержку отдельных культурных инициатив. В-четвертых, креативные индустрии остаются непривлекательными для инвесторов в силу несовершенства ряда регламентирующих документов регуляторов рынка.

Только в открытом диалоге с государством российские креативные индустрии смогут преодолеть барьеры и создать понятную инфраструктуру несырьевого сегмента экономики и выработать общие принципы взаимодействия между отраслями, отметил глава Комитета РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям Андрей Кричевский: «Для снятия барьеров с перспективных креативных рынков требуются реальные действия. Прежде всего, нам предстоит самостоятельно разработать единые ключевые показатели эффективности для оценки креативной продукции, поскольку принципы других стран нам не подходят. Определив их, мы сможем предложить государству надежное партнерство и результативно представлять интересы креативных предпринимателей отечественных отраслей на глобальном рынке».

Председатель правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ), объединяющей производителей 60% визуального контента в стране, Сергей Сельянов поддержал тезис о важности роли Федерации в разработке и определении объективных показателей креативных индустрий для всего профессионального сообщества, включая «количество занятых, экспортный потенциал, объем господдержки. Этот набор цифр необходим не только для продуктивного диалога с властью, но и для нас самих».

Директор ФГБУ «Роскультцентр», директор фестиваля «Российская креативная неделя» Марина Абрамова отмечает, что «Федерация будет работать с основными профессиональными союзами и заниматься объединением разных игроков рынка, это многообещающе. Также сможет быть проводником в профессиональную аудиторию и популяризатором наработанных подходов и проектов федерального уровня, в том числе проектов Роскультцентра. Важно выработать общие правила игры на благо развития креативной экономики».

В ближайших планах Федерации: провести углубленное исследование рынка креативных индустрий с объединением всех существующих источников и методов научного анализа данных, организовать колл-центр для оказания оперативной помощи и консультационных услуг творческим предпринимателям, расширить масштабы национального рейтинга по выявлению лидеров в сфере креативных индустрий — 100 Most Creative Russians — на новые регионы России, принять участие в программе российского павильона Expo-2021 в Дубае, а также запустить единый информационный онлайн-портал для представителей креативных индустрий России и зарубежных коллег.

В состав учредителей Федерации креативных индустрий также вошли деловое объединение «Ассоциация менеджеров», Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов (ВОИР), Федерация интеллектуальной собственности (ФИС), международная консалтинговая компания Squire Patton Boggs, Институт развития индустрии моды Beinopen, Ассоциация союзов писателей и издателей России, Фонд поддержки креативных индустрий «Креативные практики», Ассоциация галерей, Ассоциация правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства «УПРАВИС» и др.

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