«Бодо ИТ»: вышел новый сезон образовательного мультсериала «Бодо Бородо»

Первые пять серий сезона «Бодо ИТ» созданы ГК «Рики» при поддержке Минцифры России, АНО «Национальные приоритеты» и Национальных проектов России.

«Бодо Бородо» – комедийный образовательный проект в формате 2D для дошкольников и младших школьников, мотивирующий на самостоятельный поиск ответов и позволяющий в шутливой и игровой форме познакомиться с простыми и сложными аспектами самых разнообразных научных и бытовых тем.

В новом сезоне главный герой, горе-учитель Бодо Бородо, возьмётся за обучение детей цифровым технологиям. «Бодо ИТ», как и предыдущие сезоны сериала, построен на многоуровневых трансформациях, когда учитель ведет себя как ребенок, а дети — как взрослые. Традиционно Бодо будет путать программный код с дворовым котом, а архитектуру базы данных искать на улицах городов и сёл, но это не помешает, а наоборот, поможет его юным ученикам узнать много нового, полезного и интересного.

Кроме того, в новом сезоне Бодо будет вести уроки не один, а с прекрасной Ивой Гривой, известной зрителю по серии «Сёрфинг в Назаре» из сезона «Бодо Путешествия». Она оказалась отличным ИТ-специалистом и с радостью поможет горе-учителю с изучением новых технологий.

Сезон охватывает широкий спектр тем из сферы ИТ: от безопасности в социальных сетях до устройства квантового компьютера. Кроме того, ожидается новогодний эпизод, в котором Бодо поможет Деду Морозу выбрать каждому ребенку подходящий подарок, с помощью специально разработанного мобильного приложения.