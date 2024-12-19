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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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«Бодо ИТ»: вышел новый сезон образовательного мультсериала «Бодо Бородо»

editor
By editor
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Бодо-ИТ

Первые пять серий сезона «Бодо ИТ» созданы ГК «Рики» при поддержке Минцифры России, АНО «Национальные приоритеты» и Национальных проектов России.

«Бодо Бородо» – комедийный образовательный проект в формате 2D для дошкольников и младших школьников, мотивирующий на самостоятельный поиск ответов и позволяющий в шутливой и игровой форме познакомиться с простыми и сложными аспектами самых разнообразных научных и бытовых тем.

В новом сезоне главный герой, горе-учитель Бодо Бородо, возьмётся за обучение детей цифровым технологиям. «Бодо ИТ», как и предыдущие сезоны сериала, построен на многоуровневых трансформациях, когда учитель ведет себя как ребенок, а дети — как взрослые. Традиционно Бодо будет путать программный код с дворовым котом, а архитектуру базы данных искать на улицах городов и сёл, но это не помешает, а наоборот, поможет его юным ученикам узнать много нового, полезного и интересного.

Кроме того, в новом сезоне Бодо будет вести уроки не один, а с прекрасной Ивой Гривой, известной зрителю по серии «Сёрфинг в Назаре» из сезона «Бодо Путешествия». Она оказалась отличным ИТ-специалистом и с радостью поможет горе-учителю с изучением новых технологий.

Сезон охватывает широкий спектр тем из сферы ИТ: от безопасности в социальных сетях до устройства квантового компьютера. Кроме того, ожидается новогодний эпизод, в котором Бодо поможет Деду Морозу выбрать каждому ребенку подходящий подарок, с помощью специально разработанного мобильного приложения.

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