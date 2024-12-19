Сказочный блокбастер «Горыныч» готовится к выходу в широкий прокат

Кинопрокатная компания ВОЛЬГА выпустит в широкий прокат сказочный блокбастер «Горыныч». В главной роли – Александр Петров. В фильме также сыграли Сергей Маковецкий, Виктория Агалакова, Алексей Филимонов, Роман Курцын, Дмитрий Куличков, Сергей Епишев, Нина Усатова, Александр Робак. Продюсерами проекта выступили Сергей Сельянов, Антон Златопольский и Александр Горохов. Фильм снят кинокомпанией СТВ, при участии телеканала «Россия», при поддержке Фонда кино. Производством картины занимаются компании «Глобус фильм» и CGF.

Жизнь как в сказке – то еще приключение! Лихой моряк Алексей Алехин теперь знает это по себе. Стоило ему вынырнуть со дна морского в неопознанном княжестве, как посыпались на Лехину голову сказочные проблемы! Не успел он спасти малыша-дракончика, оставшегося одного, и тут началось: срочно излечить неизлечимую хандру князя Филимона, победить непобедимого силача Бамбулу, защитить княжество от коварных врагов и жадных предателей. И впервые в жизни встретить принцессу! Столько дел, что голова кругом идет! В опасных приключениях моряку помогает верный друг – маленький дракон Горыныч, который считает Леху родной мамой. Но друзей ждет огромный сюрприз…

Съемки «Горыныча» проходили в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Москве, а также Тобольске и его окрестностях.

Фото © Телеканал «Россия»