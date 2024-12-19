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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ДомойМир киноСказочный блокбастер «Горыныч» готовится к выходу в широкий прокат

Сказочный блокбастер «Горыныч» готовится к выходу в широкий прокат

editor
By editor
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GORINICH

Кинопрокатная компания ВОЛЬГА выпустит в широкий прокат сказочный блокбастер «Горыныч». В главной роли – Александр Петров. В фильме также сыграли Сергей Маковецкий, Виктория Агалакова, Алексей Филимонов, Роман Курцын, Дмитрий Куличков, Сергей Епишев, Нина Усатова, Александр Робак. Продюсерами проекта выступили Сергей Сельянов, Антон Златопольский и Александр Горохов. Фильм снят кинокомпанией СТВ, при участии телеканала «Россия», при поддержке Фонда кино. Производством картины занимаются компании «Глобус фильм» и CGF.

Жизнь как в сказке – то еще приключение! Лихой моряк Алексей Алехин теперь знает это по себе. Стоило ему вынырнуть со дна морского в неопознанном княжестве, как посыпались на Лехину голову сказочные проблемы! Не успел он спасти малыша-дракончика, оставшегося одного, и тут началось: срочно излечить неизлечимую хандру князя Филимона, победить непобедимого силача Бамбулу, защитить княжество от коварных врагов и жадных предателей. И впервые в жизни встретить принцессу! Столько дел, что голова кругом идет! В опасных приключениях моряку помогает верный друг – маленький дракон Горыныч, который считает Леху родной мамой. Но друзей ждет огромный сюрприз…

Съемки «Горыныча» проходили в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Москве, а также Тобольске и его окрестностях.

GORINICH

GORINICH

GORINICH

GORINICH

GORINICH

Фото © Телеканал «Россия»

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