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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ДомойМир кино«Симон»: в сети появился постер к драмеди по книге Наринэ Абгарян

«Симон»: в сети появился постер к драмеди по книге Наринэ Абгарян

editor
By editor
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Симон

Онлайн-кинотеатр PREMIER представил постер и объявил дату премьеры драмеди производства кинокомпании братьев Сарика и Гевонда Андреасянов. «Симон» – это сериал о каменщике-ловеласе, которого после смерти вспоминают его многочисленные возлюбленные.

«Симон» представляет собой экранизацию одноименного романа армянской писательницы Наринэ Абгарян, известной по бестселлерам «Манюня» и «Люди, которые всегда со мной». Роман завоевал приз зрительских симпатий и вошел в шорт-лист литературной премии «Большая книга».

В армянском городе Берд умирает уважаемый строитель Симон. У него остались жена, множество детей и внуков. Но на похороны Симона собираются не только близкие родственники и друзья, но и любимые им в прошлом женщины – репутация настоящего ловеласа догнала его посмертно.

Симон

Четыре любовницы Симона – Сильвия, София, Сусанна и Элиза – приезжают в город, чтобы проводить в последний путь дорогого им человека. Симон искренне любил свою жену Меланью и этих женщин, и теперь им предстоит простить покойного за многочисленные романы и примириться друг с другом. Героини сериала погрузятся в светлые воспоминания о любвеобильном каменщике, окунутся вместе со зрителем в минувшие годы и убедятся в искренности чувств Симона и желании каждую из них сделать счастливой. Эта добрая история подарит зрителю чувство радости, иногда – светлой грусти, ностальгии и счастья.

Звездный актерский состав сериала возглавил Грант Тохатян в роли Симона, жену сыграла Сатеник Ахназарян в роли Мелании, а любимых женщин героя сыграли Ольга Кабо, Алена Хмельницкая, Ирина Безрукова и Алика Смехова. Тех же героев в молодости воплотили на экране Татьяна Храмова, Мария Ахметзянова, Мано Мариам, Софья Донианц, Микаэл Арамян и Анна Егоян.

Режиссером сериала стал Арман Марутян, сценарист – Сергей Волков, оператор — Арго Бароян. Продюсерами выступили Гевонд и Сарик Андреасян.

«Над фильмом работала прекрасная команда сделавшая ни один хит, собрался сильный актерский ансамбль, столько талантливых женщин, в одном кадре, не часто увидишь. Мой герой, Симон, не просто жил свою жизнь, он видел в ней миссию, он хотел помочь, вдохновить, сделать жизнь других лучше, преследовал лишь светлые цели. Каждый найдет частичку себя в его герое и полюбит эту историю», – говорит актёр Грант Тохатян.

Симон

«Когда я дочитала сценарий, заметила, что невольно улыбаюсь. Это трогательная, нежная история, наполненная романтикой и искренним чувством. Давно не снималась в таких проектах, и он сразу меня привлёк. Особое очарование создают удивительные герои, созданные на основе книги Наринэ Абгарян. Сусанна — трогательный и чистый персонаж. Несмотря на сложные жизненные обстоятельства, она остаётся сильной, смелой, но при этом очень ранимой. Её стремление делиться своим сердечным теплом мне близко. Даже с любимым мужчиной она выстраивает особые отношения через творчество — она научила его рисовать. Этот акт сотворчества стал важной частью их взаимодействия, особенно учитывая, что они принадлежат к совершенно разным мирам. Это была жанровая работа, в которую я погрузилась с удовольствием. Моя героиня одновременно сильная, смешная, трогательная — такие роли всегда оставляют приятное послевкусие», – рассказывает актриса Ирина Безрукова.

Фото © онлайн-кинотеатр PREMIER

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