Бойзбенд «Не говори маме» сняла в клипе своих подписчиц

Группа «Не говори маме» совсем скоро отпразднует свой первый день рождения – 8 марта известный продюсер Виктор Дробыш создал коллектив. За это время у ребят сложились дружеские отношения, без которых не получилось бы продуктивной работы. В короткие сроки их треки «Вертолеты» и «Без тебя» попали в ротацию на множество радиостанций. С каждым днем «Не говори маме» все больше завоевывают любовь слушателей, а это самая большая награда за творчество.

2 февраля 2021 группа презентовала новый клип «Без тебя». Как оказалось, артисты специально для съёмок клипа проводили конкурс в социальных сетях среди подписчиц, а четверо победительниц снялись в главных ролях вместе с ребятами.

История трека рассказывает о любви, которая теперь в прошлом. Любовная линия прерывается бесконечными изменами и недопониманиями. Увы, в каждой истории есть конец и это ребята красиво сумели показать в видео. 4 разных сюжета, связанных одной фразой — «в жизни каждого был человек, с которым не получилось!»

В комментариях в социальных сетях подписчики восхищаются работой, оценивая роль каждого. «Все сыграли убедительно!», «Классное видео. Спасибо всей команде, кто принимал участие!», «Клип — шедевр. С премьерой», — комментируют подписчики.

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