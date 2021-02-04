В Московской Консерватории пройдут концерты V международного музыкального фестиваля «Зимние грезы»

9 и 13 февраля 2021 года в Москве в пятый раз пройдет фестиваль классической музыки «Зимние грезы», который объединит молодых, но уже знаменитых музыкантов на сцене Большого и Малого залов Консерватории. Арт-директор фестиваля – виолончелист Сергей Антонов, обладатель Первой премии и Золотой медали по специальности «Виолончель» на XIII Международном конкурсе имени П.И. Чайковского, трижды номинант на премию GRAMMY 2020 в составе Hermitage Piano Trio. Участниками фестиваля так же станут дирижер и кларнетист Валентин Урюпин, дирижер Алевтина Иоффе, скрипач Никита Борисоглебский, пианист Филипп Копачевский, актриса Наталья Рева-Рядинская, а так же солисты Юношеской секции фестиваля, которая впервые будет представлена в этом году: виолончелистка Анастасия Ушакова, пианисты Варвара Кутузова и Валентин Малинин, кларнетист Эрик Мирзоян, скрипачи Полина Сенатулова и Руслан Турунтаев.

Главной особенностью «Зимних грез» является то, что участники сами выбирают произведения для исполнения. «Зимние грезы» проходят уже в пятый раз, и для меня, молодого артиста, виолончелиста, ставшего арт-директором большого ежегодного музыкального фестиваля, — это огромное и очень радостное событие, тем более в нынешний непростой для всех нас год! Я создаю этот фестиваль вместе со своими друзьями-музыкантами, – говорит Сергей Антонов, – и у каждого спрашиваю: а что ты бы хотел сыграть? И у людей загораются глаза, потому что они получают возможность осуществить свою мечту и исполнить то произведение, которое любят больше всего. От этого на нашем фестивале и возникает праздник — и на сцене, и в зале».

Пятый Фестиваль состоит из двух концертов. Первый, Камерный, пройдет 9 февраля в Малом зале Консерватории. В первом отделении выступят солисты Юношеской секции фестиваля — самые яркие молодые исполнители, которые только еще начинают свой путь в искусстве и впервые будут представлены московской публике на фестивале. Именно в этом отделении состоится Российская премьера молодого композитора Валентина Малинина: сочинение для скрипки и фортепиано «Вспоминая в сумерках дуновение» в трех частях. Во втором отделении прозвучит секстет П.И. Чайковского «Воспоминание о Флоренции». Но это будет не обычное исполнение. Музыка в нем соединится с поэзией в исполнении актера Григория Данцигера.

Гала-концерт фестиваля пройдет 13 февраля в Большом зале Консерватории и будет состоять из самых любимых музыкантами и слушателями произведений для солистов с оркестром: Двойного концерта для скрипки и виолончели с оркестром Иоганнеса Брамса (солисты — Никита Борисоглебский, скрипка, Сергей Антонов, виолончель, дирижер — Алевтина Иоффе), Концерта для фортепиано с оркестром Роберта Шумана (солист Филипп Копачевский, дирижер — Валентин Урюпин), Концерта для кларнета с оркестром Людвига Шпора (солист Валентин Урюпин, дирижер — Сергей Антонов). Весь вечер на сцене будет Концертный Симфонический Оркестр Московской Государственной Консерватории, дирижер — Анатолий Левин.

Музыкальные открытия, творческие эксперименты и художественные победы, все это – Пятый фестиваль «Зимние грезы», настоящий праздник для тех, кто грезит музыкой!

Подробности на официальном сайте фестиваля – www.zgfestival.ru .

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