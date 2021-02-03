«Пока я помню — я живу…» — в год 100-летия Арно Бабаджаняна члены ЕАКОП вспоминают его творчество

Первый месяц наступившего года для музыкального мира был ознаменован событием, объединившим мажорные и минорные ноты. 100 лет назад родился композитор Арно Арутюнович Бабаджанян, обогативший репертуар многих советских эстрадных исполнителей – Муслима Магомаева, Софии Ротару, Майи Кристалинской, Людмилы Зыкиной, Эдиты Пьехи, Валентины Толкуновой и других. Грусть о того, что талантливого музыканта уже нет с нами перемежается с радостью наслаждения его творчеством, жизнь которого вечна.

Moscow. USSR. Armenian composer Arno Babadzhanyan. Photo TASS / Vladimir Zavyalov; Vladimir Savostyanov

Москва. Армянский композитор, пианист Арно Бабаджанян. Фото Владимира Завьялова и Владимира Савостьянова / Фотохроника ТАСС

23 января 2021 года к юбилею композитора «Первый канал» показал документальный фильм «И неба было мало, и земли», в съемках которого приняли участие известные деятели культуры, в частности вице-президент Авторского Совета Российского Авторского Общества, музыкант, композитор, продюсер, художник, фотограф, режиссер театра и кино Стас Намин и член Президиума Евразийской конфедерации обществ правообладателей (ЕАКОП), композитор Ерванд Ерзнкян.

В нашем материале произведения Арно Бабаджаняна вспоминают почитатели его таланта, для которых песня «Мой Ереван» – гимн родине и искусству.

Так, генеральный директор общественной организации по коллективному управлению авторскими и смежными правами «Армавтор» (организация – участник ЕАКОП) Сусанна Нерсисян, лично знавшая Арно Арутюновича, отзывается о нем с большим теплом и уважением:

«Арно Бабаджанян очень известен – его произведения знали, любили и исполняли не только раньше, но и сейчас. При этом речь идет не только о популярной музыке, но и о классических сочинениях – «Ноктюрн» Бабаджаняна поражает своей душевностью и красотой».

Как вспоминает Сусанна Нерсисян, свою славу композитор комментировал так: «В каждом ресторане городов Советского Союза каждая котлета моя», – и был прав, потому что его произведения исполняли буквально во всех заведениях.

Что касается вознаграждения, то композитор был членом московского отделения Всесоюзного агентства по авторским правам (ВААП), а его наследники сотрудничают уже с правопреемником ВААП – Российским Авторским Обществом (РАО). Ереван, в свою очередь, также собирает гонорары и причитающуюся сумму отправляет в РАО, которое уже занимается распределением средств».

Не менее восторженный отзыв о своем великом земляке прозвучал из уст члена Президиума ЕАКОП, Народного артиста Республики Армения, Президента авторского общества «Армавтор», композитора Ерванда Ерзнкяна.

Арно Бабаджаняна справедливо называют сыном своей страны, пронесшим любовь и трепетное отношение к культуре Армении на протяжении всей жизни. Современная Армения также чтит и помнит свои таланты. Так, в честь юбилея композитора Министерство культуры Армении создало комиссию, одним из членов которой стал Ерванд Ерзнкян.

По его словам, 2021 год станет Годом Арно Бабаджаняна, в течение которого в случае благоприятной эпидемиологической обстановки планируются различные мероприятия: концерты, встречи, посвященные Арно Арутюновичу.

«Эстрадно-симфонический оркестр радио и телевидения Армении (Ерванд Ерзнкян является руководителем оркестра. – прим. ред.) в свою очередь проведет независимые мероприятия, несвязанные с общей программой. Например, в апреле запланирован концерт с участием студентов и преподавателей эстрадно-джазового отделения Ереванской государственной консерватории совместно с радио и телевидением Армении.

Уже выбрана программа и площадка – одно из лучших зданий Еревана – концертный зал имени Арама Хачатуряна. Что касается остальных мероприятий, я уверен, что их будет очень много. И если нам удастся пригласить солистов из России – будет очень здорово», – отметил он.

Почетание и память известного композитора нашло свое выражение не только в музыке, но и в монументальном искусстве. В центре Еревана, у академического театра оперы и балета имени А. Спендиаряна, расположен памятник Арно Бабаджаняну.

Судьба скульптуры непроста – не все сразу приняли и поняли образ, созданный Давидом Беджаняном.

«Очень талантливый, молодой тогда еще скульптор Давид Беджанян, который рано ушел из жизни, был другом Арно Бабаджаняна. Давид Бежданян решил сделать Арно Бабаджаняну надгробный монумент. Очень многим этот памятник не нравился, в том числе близким друзьям Арно Арутюновича. Возможно это инерционность мышления или смелость воплощения.

Со временем памятник нашел свое идеальное место – недалеко от театра оперы и балета, где стал выглядеть очень органично с любого ракурса. Сейчас он считается одним из лучших в Ереване», – рассказал член Президиума ЕАКОП, Народный артист Республики Армения, Президент авторского общества «Армавтор», композитор Ерванд Ерзнкян.

Скульптурное произведение, трансляции песен и исполнение классических сочинений Арно Бабаджаняна являются данью его творчеству. По словам Ерванда Ерзнкяна, музыканты всегда очень любили Арно Бабаджаняна за его музыкальную плодовитость, энергичность, в результате чего все записи делались с большой любовью, что позволяло музыке стать еще более осмысленной и глубокой.

Поистине всенародная слава Арно Бабаджаняна не знает границ и не подвластна времени, что справедливо подтверждает строчка из известной песни композитора «А любовь жива» – «А любовь не умирает, а любовь жива».

украли