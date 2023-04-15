Более 150 российских и зарубежных галерей представят произведения художников на юбилейной ярмарке «АРТ МОСКВА»

С 19 по 23 апреля 2023 года в Москве в Гостином дворе (ул. Ильинка, д. 4) пройдет юбилейная, 20-я ярмарка классического, современного и ювелирного искусства «АРТ МОСКВА».

Более 150 российских и зарубежных галерей представят произведения художников, чьи имена вписаны в историю мировой культуры, работы представителей актуального искусства, отражающие новейшие тенденции, а также лучшие образцы дизайна и ювелирного искусства. «АРТ МОСКВА» уже более 20 лет является фундаментальным событием в мире искусства, создавая инфраструктуру российской художественной сцены.

«АРТ МОСКВА» — это место, где произведения искусства великих мастеров соседствуют с работами молодых художников. «На смену эстетическим экспериментам 1990-х, которые принесли славу “АРТ МОСКВЕ” как самого актуального российского арт-форума, пришел другой взгляд на художественный рынок, давно заявленный на авторитетных мировых площадках: искусство, какому бы веку оно ни принадлежало, входя в нашу жизнь, всегда существует сейчас. Поэтому крупные международные ярмарки давно перестали быть узко специализированными: работы современных художников соседствуют здесь с археологией, арт-объекты актуального искусства — с классикой», — комментирует организатор ярмарки Василий Бычков.

Юбилейная «АРТ МОСКВА» протягивает невидимую нить между разными поколениями и видами искусства, создавая идеальное вневременное пространство и новые смыслы, что помогает понять их эволюцию. Юбилейную «АРТ МОСКВУ» можно смело назвать дайджестом всеобщей истории искусства: ведущие российские галереи — основные игроки российского арт-рынка, отобранные экспертным советом, — представят коллекционное искусство различных периодов. На ярмарке будут экспонироваться уникальные произведения, начиная с творений старых мастеров, представленных иконописью и барочной живописью, и заканчивая работами современных авторов: неофициальным и концептуальным искусством, современной фотографией и скульптурой, коллекционным дизайном, кинетическим и цифровым искусством.

РАЗДЕЛ «АНТИКВАРИАТ. КЛАССИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО»

В разделе примут участие главные антикварные галереи России и частные собрания, среди которых: Suslov Fine Arts, Антикварный салон «На Кутузовском проспекте, 22», «Коллекцiонеръ Клуб», галереи «Петербург», «Искусство Востока», «Метрополитан» и многие другие. Живопись русских и западноевропейских мастеров, редкие иконы, каминные часы, мебель из царских покоев, ювелирные украшения и гламурный винтаж — сотни тысяч уникальных и редких вещей будут представлены в эти дни на выставке. На стендах участников разместятся шедевры русской и западноевропейской живописи, графики и скульптуры, а также предметы декоративно-прикладного искусства и антикварная мебель.

Иван Айвазовский. Аю-Даг при лунном свете в Крыму. Старинные подарки. Suslov Fine Arts

И.Ф. Хруцкий. Натюрморт с букетом, виноградом и персиками. Галерея Альтруист

Н.А. Сергеев. Элегия. Галерея Альтруист

Константин Маковский. Жница. «Коллекцiонеръ Клуб»

Икона Св. Анна Пророчица. Галерея на Кутузовском проспекте

Впервые на выставке будут показаны: картина Константина Маковского «Жница» (ок. 1880), любимца императора Александра II и одного из самых успешных и выдающихся художников-портретистов России XIX века; икона «Святая Анна Пророчица» (оклад, 1886) И. Удалова, принадлежавшая графине Анне Георгиевне Толстой (княжне Грузинской); скульптура «Аполлон и четыре музы» из композиции «Храм Аполлона» (1793–1797), выполненная французско-русским скульптором Жак-Домиником Рашеттом, модельмейстером Императорского Фарфорового завода, работавшего для Екатерины II; Портрет художника К.П. Брюллова, выполненный (середина XIX в.) С. Завьяловым, Портрет великого князя Александра Павловича в детстве (1780-е гг.) Ф. Рокотова, редкое издание «Великолепие Древнего города» (1-я пол. XVII в.) за авторством гравера и печатника Якопо Лаурано, работавшего в Риме; картина Ивана Айвазовского «Аю-Даг при лунном свете в Крыму» (1889), которая экспонировалась в 1891 году на прижизненной выставке художника в Императорской Академии художеств, и парадный портрет Карла Брюллова на фоне археологических памятников улицы древних Помпей кисти Федора Завьялова.

Посетители увидят работы таких классиков русской живописи, как И.И. Шишкин, И.Е. Репин, И.К. Айвазовский, А.К. Саврасов, В.Д. Поленов, В.И. Суриков, редкие работы художников русского авангарда и русской эмиграции, в частности М.З. Шагала, М.Ф. Ларионова и Н.Н. Гончаровой.

Среди произведений декоративно-прикладного искусства будут представлены изысканные изделия из серебра с хрусталем легендарных русских ювелирных домов: Фаберже, Овчинникова, Хлебникова, Сазиковых, Немирова-Колодкина, Соколова, Лорие и других выдающихся ювелиров и серебряников, благодаря которым национальная школа русского художественного металла стала крупным явлением не только в русском, но и в западноевропейском декоративно-прикладном искусстве второй половины XIX — начала ХХ века.

РАЗДЕЛ «СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО»

В разделе «Современное искусство» примут участие более 30 ведущих российских галерей, среди которых: галереи Vladey, «Люмьер», «Арт Узел / Е.К.АртБюро», «Эритаж», «ГРОСart», SISTEMA GALLERY, галерея «ЛУЧ», Atelier CHOUTKO, Галерея Кирилла Данелии, международные галереи PLATO и IWS Sareh Art Gallery и многие другие. Среди представленных авторов: Алексей Благовестный, Николай Ватагин, Лариса Герасимчук, Кирилл Данелия, Александр Ермолаев, Анна Желудь, Александр Жерноклюев, Нина Котел, Валерий Кошляков, Николай Кузнецов, Юрий Кузнецов, Алексей Ланцев, Владимир Мигачев, Настя Миро, Саша Пучкова, Оскар Рабин, Роман Твердохлебов, Полина Филатова, Ольга Халдеева, Константин Худяков, Олег Целков, Константин Шулика, Татьяна Шулика, Алина Федотова и многие другие. Направление сайнс-арт на выставке будет представлено сразу двумя мультимедийными видеоинсталляциями Елены Демидовой и CRYSTAL.

Оскар Рабин. Мясо кошки

Ольга Оснач. Стол

Николай Ватагин ГРОССарт

Николай Ватагин. ГРОССарт

Алексей Ланцев. Белый кувшин, лук и яйцо

Галерея VLADEY представит на ярмарке проект «Шедевры храма» Нестора Энгельке, потомственного архитектора и художника. В рамках проекта впервые будут соединены работы ведущих современных художников страны и иконы из знаменитой коллекции российского культуролога, режиссёра, и телеведущего Александра Липницкого.

Почетный гость ярмарки — Посольство Нигерии, которое представит экспозицию из коллекции посольства в Москве, а также работы молодых нигерийских художников Raji Bamidele, Oluwaseyi Alabi, Josephine Uchechukwu Williams, Ugonma Chibuzo и других. Также на выставке участвуют пражская галерея Plato Art Advisory, которая продвигает современных российских художников за рубежом, и иранская галерея Sareh Art, которая представит российских и международных акварелистов: Джорджа Политиса из Греции, Хелидона Халити из Албании, Али Аббада и Сабера Шарифзаде из Ирана.

Впервые на ярмарке «АРТ МОСКВА» будет представлена специальная секция, организованная Агентством креативных индустрий (АКИ) при Департаменте предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

Комплексная программа продвижения молодых художников на рынке современного искусства — одна из главных задач департамента и подведомственного Агентства креативных индустрий. На стенде Агентства креативных индустрий будут представлены работы пятнадцати лучших художников — участников программы «Арт. Практикум», отобранных экспертной рабочей группой агентства.

ЮВЕЛИРНАЯ УЛИЦА

Драгоценный блеск ярмарке придаст единственная в России «Ювелирная улица», традиционно объединяющая сильнейшие российские ювелирные бренды. На своих витринах они представят шедевры ювелирного искусства и продемонстрируют уникальные техники, удивительно подчеркивающие красоту редчайших камней.

Ювелирные коллекции с изысканными украшениями представят на ярмарке более 30 известных российских ювелирных брендов из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Костромы, Нижегородской области: CHAMOVSKIKH Jewellery House, Mousson Atelier, Chekotin Jewellery, Natasha Libelle, Ювелирный дом Поднебесных, Ювелирный дом TARUTIN и многие другие.

ГАЛЕРЕЯ ДИЗАЙНА

В этом году мы будем говорить более детально о дизайне. Гостям ярмарки будет предложен новый раздел «Галерея дизайна», в котором примут участие дизайнеры, декораторы, предметные дизайнеры, керамисты, мозаисты, скульпторы, производители мебели и предметов интерьера. Формат раздела предполагает создание авторского дизайн интерьера, поэтому многие стенды станут результатом большой коллективной работы разных брендов во взаимодействии с известными российскими дизайнерами.

Работы дизайнера Алексея Бочкова

Среди участников раздела — дизайнеры Алексей Бочков, Елена Боровкова, Александр Коваль, Ирина Татарникова, галерея коллекционного дизайна «15/10», студия-мастерская Аксеновых ARTVIVO, Школа дизайна НИУ ВШЭ. Специальная экспозиция Всероссийского музея декоративного искусства представит работы участников шорт-листа III конкурса-биеннале «Придумано и сделано в России»: работы творческой мастерской WOODZENART (Андрей Измайлов), Anabodesign (Анна Бочкарева) и коллаборация авторов Ивана Басова, Семена Лавданского с керамической мастерской CERAMUM (Настя Дуленко).

Проект «Интеллект Венеры» продемонстрирует итальянская художница Душана Бравура (Dusciana Bravura). Основная часть экспозиции состоит из выполненных в авторской технике (скульптура, объекты дизайна, текстиль) фотопортретов выдающихся женщин ХХ века, которые при жизни были непризнанными гениями. Хотя некоторые героини стали всемирно известными (например, голливудская актриса Мэрилин Монро), Бравура обращает внимание на те страницы их биографий, о которых никто не знает. Важные героини проекта — ученые (Лиз Майнер, Розалинда Франклин, Джоселин Белл), открытия которых легли в основу работы их преподавателей или коллег-мужчин и принесли мужчинам Нобелевские премии. Душана Бравура принимала участие в выставках в Равенне, Венеции, Турине, Шартре, а также в России, Австрии, Японии.

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА «АРТ МОСКВА»

всегда была не только ярмаркой и выставкой, но и площадкой интеллектуальных открытий, дискуссионным клубом, лабораторией стратегий с яркими идеями и масштабными проектами. В рамках ярмарки пройдет деловая и образовательная программа, которая станет смысловым продолжением насыщенной экспозиционной части.

В первый день, 19 апреля, состоится Международный форум «АРТ МОСКВА», посвященный актуальным вопросам арт-индустрии. Форум соберет ключевых игроков российского и зарубежного арт-сообщества для обсуждения глобальной культурной повестки, обмена практиками и определения трендов предстоящего года.

В 2021 году форум стал самым посещаемым онлайн-событием в области искусства в современной российской истории, собрав более 130 000 просмотров на основном сайте, партнерских площадках и в социальных сетях. Всего форум посмотрели участники более чем из 76 стран мира, а более 80 мировых экспертов и деятелей культуры поделились своим взглядом и опытом в сферах искусства, арт-бизнеса, меценатства и коллекционирования, многие из которых впервые выступали на российской площадке.

В этом году в рамках форума ведущие игроки российского арт-сообщества представят актуальный срез происходящего в искусстве, дизайне и архитектуре, обсудят новые модели арт-бизнеса, продвижение искусства и укрепление российского арт-рынка на мировой арене. Участниками форума станут Фонд «Сколково», Музей транспорта Москвы, известные блогеры, художники и архитекторы. ФОРУМ «АРТ МОСКВА» будет дополнен и международными участниками: посольство Нигерии проведет дискуссию «Современное искусство Нигерии», рассказывающую о культурном ландшафте страны.

20 апреля — «День образовательных программ», который будет посвящен индустрии искусства и дизайна. Школа дизайна НИУ ВШЭ, один из лидеров дизайнерского образования, проведет день открытых дверей, а руководители ведущих высших профильных образовательных учреждений обсудят важность художественного образования. Как построить и развить успешный бренд, можно будет узнать на дискуссии арт-агентства «Полет» совместно с Women’s Leadership Club.

21 апреля — «День дизайна», в этот день будут обсуждаться три направления дизайна. В программе: дискуссия «Предметный дизайн: от музея до ретейла», которую организует Всероссийский музей декоративного искусства. Здесь будут затронуты вопросы музеефикации предметов дизайна, сохранения и управления наследием проектной культуры. Затем Музей транспорта Москвы вместе с экспертами промышленного дизайна раскроют и обсудят будущее транспортного дизайна «Транспортный дизайн: эволюция и тренды». Завершит «День дизайна» мероприятие «Антиквариат или современное искусство в интерьере?! Взгляд дизайнера», модератором которого выступит дизайн-эксперт Евгения Микулина, а ведущие российские дизайнеры поделятся своим опытом и мнениями.

Юные посетители ярмарки смогут принять участие в раскрашивании плакатов-раскрасок по мотивам мозаик Александра Дейнеки, украшающих станцию московского метро «Маяковская». 16 плакатов-раскрасок, представленных издательством TATLIN, полностью повторяют графическую форму мозаики Дейнеки. Раскрашивая изображение, каждый гость выставки сможет повторить цветовую композицию оригинала или предложит свою цветовую импровизацию.

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