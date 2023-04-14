РОСИЗО откроет выставку «Нюрнберг. Правосудие во имя жизни»

14 апреля Государственный музейно-выставочный центр «РОСИЗО» совместно с информационным агентством России ТАСС открывают выставку «Нюрнберг. Правосудие во имя жизни».

Экспозиция включает произведения из фондов РОСИЗО и мультимедийный спецпроект ТАСС «Процесс», а также работы Студии военных художников имени М.Б. Грекова и из частных коллекций.

Выставка рассказывает о ключевых моментах Нюрнбергского процесса через живопись, рисунки и фотографии очевидцев событий – художников Кукрыниксов, графика и иллюстратора Николая Жукова, мастера политической карикатуры Бориса Ефимова и военного фотокорреспондента ТАСС Евгения Халдея, освещавшего ход трибунала. На «суде народов» его снимки были представлены в качестве обвинительных документов.

Проект «Нюрнберг. Правосудие во имя жизни» представляет историю в новом современном формате, найденном кураторами экспозиции. Ее особенность – органичное сочетание изобразительного искусства, архивных материалов и инновационных мультимедийных технологий.

На выставке представлена уникальная графика Кукрыниксов, созданная во время процесса. Именно на судебном заседании художники впервые увидели и смогли с натуры нарисовать своих злейших врагов, которых на протяжении всех военных лет они изображали на плакатах и карикатурах. В экспозицию включены также номера сатирического журнала «Крокодил» 1945–1946 годов с иллюстрациями Бориса Ефимова и Юлия Ганфа.

Посетители также увидят редкие архивные документы: личные письма и официальные запросы, вырезки из газет и дневниковые записи. Все эти артефакты передают ход событий Нюрнбергского процесса и позволяют погрузиться в атмосферу зала суда.

В мультимедийной части выставки представлены стенограммы процесса с допросами подсудимых, показаниями свидетелей, доказательной базой международного трибунала, а также демонстрируются самые острые моменты судебных прений обвиняемых и обвинителей.

Дополняют экспозицию работы художников ХХ-XXI веков. Это живопись Гелия Коржеева и Марины Кулагиной, скульптора Виктора Корнеева. В своих произведениях авторы размышляют на вечную тему борьбы добра и зла в контексте истории человечества, показывают, как каждое поколение по-своему трактует события прошлого.

Кураторы выставочного проекта – Дина Иващенко и Любовь Подлеснова.

Н.Н. Жуков. Последняя линяя обороны. 1946. Студия военных художников им. М.Б. Грекова

Журнал Крокодил № 2, 2 января 1946 года. Частное собрание

Журнал Крокодил № 27, 30 сентября 1946 года. Частное собрание

Журнал Крокодил № 35, 10 ноября 1946 года. Частное собрание

Кукрыниксы: Михаил Куприянов, Порфирий Крылов, Николай Соколов. Громовой удар. Окно ТАСС № 505. Государственный архив Российской Федерации

Кукрыниксы: Михаил Куприянов, Порфирий Крылов, Николай Соколов. Зарисовка из зала суда. 1945. Собрание семьи Мамонтовых

Кукрыниксы: Михаил Куприянов, Порфирий Крылов, Николай Соколов. Зарисовка из зала суда. 1945. Собрание семьи Мамонтовых

Кукрыниксы: Михаил Куприянов, Порфирий Крылов, Николай Соколов. Зарисовка из зала суда. 1945. Собрание семьи Мамонтовых

Художник Владимир Ладыгин. Поэт Осипа Колычева. Окно ТАСС № 1300. Государственный архив Российской Федерации

Художник Сергей Костин. Поэт Демьяна Бедного. Неизбежная дата. Преступники войны. Окно ТАСС № 1198. Государственный архив Российской Федерации

Н.Н. Жуков. Геринг. 1946. Студия военных художников им. М.Б. Грекова

Международный военный трибунал

Международный военный трибунал – первый в истории человечества публичный суд над военными преступниками, руководителями нацистской Германии, получивший название Нюрнбергский процесс, проходил с 20 ноября 1945 по 1 октября 1946 года.

Он был задуман как глобальный показательный процесс. Обвинение было сведено в четыре пункта: преступления против мира, военные преступления, преступления против человечности и заговор с целью захвата власти. Большая часть этих понятий была введена в международный юридический оборот впервые.

Все заседания были открытыми, чтобы у мировой общественности не осталось сомнений в том, что злодеяния нацистов будут строго наказаны. В зале суда порядка 250 мест из 350 было занято представителями прессы, писателями, кинорежиссерами, а также художниками, которые в своих работах отразили самые знаковые моменты исторического процесса.

Даты проведения выставки: 14 апреля – 28 мая 2023 года.

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