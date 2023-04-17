Более 600 участников проекта «Московское долголетие» выступят  на площадках фестиваля «Пасхальный дар»

Программа традиционного благотворительного фестиваля «Пасхальный дар» объединяет всех, кто хочет делать добрые дела, помогать окружающим, поддерживать важные для каждого человека начинания и просто создавать хорошее настроение. На 23 фестивальных площадках в этом году выступят с творческими номерами и примут участие в тематических мастер-классах более 600 участников проекта «Московское долголетие».

Во все дни работы фестиваля гости смогут познакомиться с творчеством старшего поколения горожан. Например, сводный хор «Московского долголетия» выступит на 4-х площадках. Музыканты исполнят песни из своего постоянного репертуара, а также зрителей ждет сюрприз – флешмоб. Послушать выступление хора можно 17 апреля в 17:00 на улице Теплый стан, 18 апреля в это же время на Тверской площади, 19 апреля в 16:00 в парке Горького и 20 апреля в 17:00 в сквере у Гольяновского пруда.

Всего же на площадках фестиваля выступит более 50 музыкальных и танцевальных коллективов и сольных исполнителей «Московского долголетия». Москвичи старшего поколения подготовили насыщенную концертную программу – песни из любимых кинофильмов, патриотические песни, авторские композиции и стихи, танцевальные зарисовки и многое другое.

Также в программе фестиваля разнообразные мастер-классы по кулинарии, рукоделию и садоводству. Участники проекта «Московское долголетие» станут главными помощниками педагогов, а также поделятся собственными рецептами и пасхальными традициями.

В дни фестиваля каждый посетитель может принять участие в мероприятиях благотворительных фондов, которые проведут на площадках познавательные лекции, уроки добра и милосердия, творческие мастер-классы и инклюзивные спектакли.

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