Более 2000 заявок подано на соискание Российской национальной премии в сфере креативных индустрий

Завершен прием заявок на участие во втором сезоне Russian Creative Awards. На высшую награду для креативного сообщества страны претендуют свыше 2000 инициатив и профессионалов, охватывающие 16 направлений креативных индустрий, а также кросс-индустриальные проекты.

В этом году заявить о своем проекте или значимых достижениях кого-либо из специалистов индустрии мог любой желающий в 10 номинациях на выбор. Лидером по количеству заявок стал «Креативный социальный проект», также в тройке самых популярных — «Культурный код» и «Образовательный проект».

«Благодаря совместным усилиям профессионального сообщества, бизнеса и органов власти в России за последние годы существенно изменился подход к восприятию и развитию креативных индустрий. Всё больше людей понимают их роль в повышении качества жизни, а также популяризации нашего многообразного культурного наследия. Неслучайно именно эти номинации стали лидерами в рамках заявочной кампании, — комментирует руководитель Роскультцентра, директор «Российской креативной недели» и Российской национальной премии в сфере креативных индустрий Марина Абрамова. — Обратная связь от соискателей показала, насколько выросло качество подаваемых проектов, поэтому экспертному совету предстоит непростой выбор. Российский креативный рынок полон инноваций и качественных продуктов, поддержка которых сможет привести к ощутимому прорыву в экономическом развитии».

50 финалистов Российской национальной премии в сфере креативных индустрий будут определены экспертным советом, в состав которого вошли 100 выдающихся профессионалов, среди которых управляющий директор телеканала РБК Илья Доронов, заместитель генерального директора «Газпром-медиа Холдинга» Юлия Голубева, управляющий директор, начальник управления креативных технологий Сбербанка Евгений Домников, генеральный директор АНО «Агентство креативных индустрий» Гюльнара Агамова, кинокритик, программный директор фестиваля «Пилот» Егор Москвитин, главный редактор VK Музыки Сергей Мудрик, исполнительный директор Ассоциации анимационного кино Ирина Мастусова, директор по киноканалам медиахолдинга «Цифровое Телевидение» Иван Кудрявцев, заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Юлия Аблец, директор-координатор социокультурных программ ВЭБ.РФ Олег Ракитов и другие.

Оценка номинантов будет произведена на основании следующих критериев: достижения, масштаб и охват, а также информационная открытость.

«С азартом и трепетом откликнулся на приглашение Russian Creative Awards. Именно русская креативность, которую ещё метко кличут «смекалкой», — это тот неисчерпаемый, возобновляемый ресурс, который и сделал нашу страну одним из маяков человеческого прогресса. Времена бросают этой креативности-смекалке дерзкий вызов, и быть в числе тех, кто отбирает творческие ответы на этот вызов, бесспорное счастье», — прокомментировал Иван Кудрявцев, член экспертного совета премии, директор по киноканалам медиахолдинга «Цифровое Телевидение».

Из числа финалистов Большое жюри выберет победителей в 10 номинациях: «Человек года», «Меценат года», «Открытие года», «Цифровой проект», «Образовательный проект», «Креативное пространство года», «Культурный код», «Событие года», «Креативный регион» и «Креативный социальный проект».

Имена лауреатов Российской национальной премии в сфере креативных индустрий станут известны на торжественной церемонии награждения 1 декабря в московском концертном зале «Зарядье». На мероприятии состоится премьера первой в мире оперы о креативных индустриях — мультижанрового произведения с отсылкой к античности. На один вечер одна из самых знаковых площадок в центре Москвы превратится в настоящий пантеон для новых героев креативных индустрий. «Участники и гости мероприятия увидят оригинальную оперную постановку, объединяющую классическое наследие и актуальное искусство», — отмечает директор премии Марина Абрамова. Режиссером-постановщиком церемонии выступает Юрий Квятковский — режиссер, помощник художественного руководителя театра «Практика», педагог Школы-студии МХАТ, член жюри Российской национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска» 2022 года. Композитором — Петр Айду, композитор, пианист, профессор Московской Консерватории им. Чайковского, руководитель оркестра «Персимфанс». По итогам премии также будет издан сборник лучших проектов для распространения на ключевых мероприятиях в сфере креативных индустрий России.

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