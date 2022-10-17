Гжельский фарфоровый завод представили на выставке Форума креативных территорий в Нижнем Новгороде

Гжельский фарфоровый завод представлен на выставке в рамках Форума креативных территорий, который проходил в Нижнем Новгороде с 11 по 12 октября 2022 года.

Гжельский фарфоровый завод, расположенный в селе Речицы Раменского городского округа, является креативной территорией. Это крупнейшее предприятие в России по изготовлению традиционного фарфора с ручной росписью.

В ходе мероприятия выставку Гжельского завода посетила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Валентине Ивановне были представлены дизайнерские изделия завода.

Главными темами Форума креативных территорий являются актуальные вопросы развития творческих индустрий и сохранения наследия народных художественных промыслов. В рамках мероприятия участники также обсудят программу поддержки креативных индустрий.

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