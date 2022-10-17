Премия «Управление изменениями. Визионеры» продлевает прием заявок

Продлен прием заявок ежегодной премии «Управление изменениями. Визионеры», учрежденной в 2018-м году +1 — Проектом об устойчивом развитии. Заявки принимаются до 28 октября включительно.

Премия популяризирует среди заинтересованных сторон и общественности импакт-подходы в реализации социальной и экологической политики государственных и частных организаций.

«Миру сегодня, как никогда, не хватает устойчивости. Мы, владельцы и управленцы бизнеса, учредители НКО и социальные предприниматели, чувствуем и проживаем это особенно остро. Но, как известно, испытания дают уникальный опыт, который может быть полезен многим. Именно поэтому в следующем году мы решили сделать бренд “Визионеры” международным. Мы хотим делиться лучшими российскими практиками устойчивости и управления изменениями не только внутри нашей страны. Накопленный опыт может быть полезным для самых разных целей и за ее пределами. Социальные и экологические практики не знают границ. Мы уверены, что премия за 5 лет своего существования выполнила свою институциональную роль. Об этом наглядно говорят количество участников и качество заявок. Несмотря на серьезность нынешней проверки на прочность, мы верим, что устойчивые подходы к ведению бизнеса, а также позитивное социальное и экологическое воздействие, которое продолжают оказывать социальные предприниматели и НКО, не просто нивелируют последствия любых кризисов, — они продолжают двигать мир к лучшему будущему. Для всех поколений», – говорит основатель и CEO Проекта +1, Президент Лиги зеленых брендов Анастасия Попова.

Эксперт добавила, что Премия традиционно станет площадкой для обмена опытом и открытого диалога между представителями госсектора, бизнеса, некоммерческих организаций, отраслевых сообществ и сферы медиа.

Чтобы претендовать на получение Премии, необходимо выбрать блок для подачи заявки — «Оценка отчетов компаний» или «Оценка проектов». Чтобы пройти соревновательные ступени первого блока, необходимо учесть, что для заявок важна публичность нефинансовых или интегрированных отчетов. Все они должны соответствовать международному стандарту GRI (The Global Reporting Initiative).

Во втором блоке будут рассмотрены лучшие кейсы ответственных компаний, социальных предпринимателей, некоммерческих организаций и медиа.

Отдельно можно побороться за звание «Лучшего импакт-проекта» — здесь на конкурсной основе будут отобраны фильмы, сериалы, шоу, рекламные ролики и спецпроекты.

Традиционно среди членов жюри Премии — лидеры отрасли. В этом году победителей определят: заместитель председателя Комитета РСПП по КСО и устойчивому развитию, управляющий директор РСПП по корпоративной ответственности, устойчивому развитию и социальному предпринимательству Елена Феоктистова; руководитель направления Департамента регионального развития Торгово-промышленной палаты РФ Анна Цепа, заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева, управляющий директор ESG Дирекции СБЕР Наталья Зайцева, старший менеджер КСО в управлении по работе с персоналом KPMG Юлия Богданова и др.

Всего внутри первого и второго блоков доступно более 20 номинаций. Победителей объявят на церемонии награждения 15 декабря 2022 года в Москве.

Подать заявку можно на сайте — https://award.plus-one.ru .

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