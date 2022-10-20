Московская премьера картины Авдотьи Смирновой «Плотник» в кинотеатре «Художественный»

24 октября в 19:30 в Большом зале кинотеатра «Художественный» состоится премьерный показ фильма режиссера и сценариста Авдотьи Смирновой «Плотник». Фильм представят исполнители главных ролей Анна Рыцарева, Сергей Уманов, Виталий Олечкин, Светлана Казарцева, Маргарита Бычкова.

Оригинальный сценарий картины создан Авдотьей Смирновой в соавторстве с известной писательницей Мариной Степновой, лауреатом литературной премии «Большая книга» и автором романа «Женщины Лазаря».

Сюжет картины разворачивается вокруг семьи Осиповых из Ульяновска, в которой внезапно заболевает маленький сын. Родители готовы на все, чтобы спасти своего ребенка. Судьба ставит перед Осиповыми новые препятствия, справляться с ними становится сложнее с каждым разом. Но провинциальный плотник не теряет самообладания и веры.

«Плотник» препарирует жизнь и распад одной ничем не выдающейся семьи (из Ульяновска), ее наивное сознание «хомо советикуса», не готового к трагическим сложностям жизни, не верящего ни в Бога, ни в черта, язычески поклоняющегося каким-то каменным истуканам, за которыми никогда ничего не было и нет. Самый точный и пронзительный фильм Авдотьи Смирновой», – говорит программный директор кинотеатра «Художественный» Стас Тыркин.

Производством проекта занималась кинокомпаниия Hype Film в сотрудничестве с онлайн-кинотеатром KION. При поддержке Министерства Культуры Российской Федерации и фонда Кинопрайм.

Фильм получил приз зрительских симпатий фестиваля «Окно в Европу».

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.