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Более тысячи мероприятий в год 80-летия Победы пройдет в Музее Победы

editor
By editor
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музей победы
Фото © пресс-служба Музея Победы, Москва

В Музее Победы в 2025 году пройдет свыше тысячи мероприятий в рамках празднования юбилея Победы. Об этом сообщил генеральный директор Музея Победы Александр Школьник на пресс-конференции, посвященной анонсированию плана мероприятий федеральных музеев к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«Сегодня Музей Победы — одна из самых популярных площадок для проведения культурных, образовательных и патриотических мероприятий как федерального, так и регионального уровней. В этом году практически все основные мероприятия в нашем музее будут посвящены 80-летию Победы», — отметил Александр Школьник.

Одним из значимых событий станет Международный историко-культурный форум «Победа в единстве», который пройдет на площадке Музея Победы и соберет представителей военно-исторических и общественных организаций, органов власти, ученых – всех, чьи усилия направлены на сохранение исторической памяти. Музей проведет три научно-практических конференции, посвященных Победе советского народа в Великой Отечественной войне.

К главному юбилею и другим памятным датам традиционно пройдут церемонии возложения цветов, автопробеги, флешмоб «Вальс Победы», кадетский бал и Парад кадетского движения Москвы, патриотические концерты с участием артистов проекта «Главные детские песни», финалистов конкурса «Журавли Победы» и Музыкального театра «На Поклонке».

В юбилейные мероприятия в течение всего года будут вовлечены участники проектов «Школьный Музей Победы», «Территория Победы», Волонтерского центра и Детского общественного совета Музея Победы.

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