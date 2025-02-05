В Московском театре кукол – премьера – спектакль «Эдгар По. Следствие» в постановке Амира Ерманова.

Детектив в театре кукол – событие далеко не частое, редкость. На моих памяти и опыте – впервые. Интерес к творчеству Эдгара По у меня ещё возник в детстве, так что увидеть спектакль по его произведению мне было крайне интересно.

Собственно, произведение одно – «Убийство на улице Морг». К непосредственно детективу добавляется линия жизни самого Эдгара По (Александр Семенов), а также целый ряд метафор, связанных с другими гранями его творчества (например, поэзией).

Зритель увидит как отсылки к «Ворону», так и сложным взаимоотношениям Эдгара По и его матери. Амир Ерманов не забыл и супругу писателя – Вирджинию (Оксана Ильчук) – ангела-хранителя По. За диалогами в спектакле прослеживается далеко не простая биография американского писателя, в которой были талант и разочарование, любовь и слава, почитатели и печальный конец. Потустороннее и божественное, греховное и праведное случилось в дни жизни писателя. Была тьма, но свет остался.

Спектакль очень живописен, ибо Амир Ерманов не только режиссёр, но и художник. «Эдгар По. Следствие» – мысль не только режиссёрская, но и абсолютная победа художника.

Марина АБРАМОВА,

Фото © Полина КОРОЛЕВА