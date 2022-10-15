«Большие гастроли» Молодежного театра на Фонтанке в Ростове-на-Дону

21, 22 и 23 октября Санкт-Петербургский государственный Молодежный театр на Фонтанке впервые отправится в «Большие гастроли». Поездка театра на Фонтанке является ответной: в начале октября на берегах Невы с тремя спектаклями гостил Ростовский-на-Дону академический молодежный театр. Теперь гастрольный тур, организованный ФГБУК РОСКОНЦЕРТ согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры РФ в рамках направления по поддержке детских и молодежных театров, позволит петербургскому Молодежному побывать в Ростове-на-Дону и на сцене дружественного театра прочувствовать темперамент зрителей «южной столицы» России.

Гастрольную афишу Молодежного театра составят три спектакля, хорошо известные и любимые в Петербурге. Это «Жестокие игры» по пьесе Алексея Арбузова, «Пять вечеров» Александра Володина и постановка «Обыкновенные чудики», родившаяся из рассказов Василия Шукшина. Несмотря на то, что драматургическая основа спектаклей представлена советской классикой, все сценические истории, которые побывают в Ростове-на-Дону, близки и предельно понятны сегодняшней молодежи. Ведь «проблемы личного роста и становления» уже не первое столетие остаются все теми же: конфликт отцов и детей, неуверенность в собственных силах или, напротив, стремление самоутвердиться, необходимость в друзьях, недостаток умения слышать и слушать другого, желание любить и быть любимыми.

Жестокие игры

Обыкновенные чудики

Пять вячеров

Во всех постановках наравне со звездами Молодежного театра на Фонтанке – артистами среднего поколения – играют недавние и нынешние студенты мастерской н.а. России, профессора Семена Спивака в РГИСИ. Жизнеутверждающее начало, свойственное юности и прекрасная профессиональная подготовка молодых артистов, умноженные на чувство локтя, воспитанное в разновозрастной труппе Театра-Дома на Фонтанке, сообщают искренность и поэтику действию, создают особую мощную энергетику спектаклей, рассказывающих о Человеке. И как говорит художественный руководитель Молодежного театра на Фонтанке, режиссер Семен Спивак: «Надо писать в театре стихи о жизни, и, может, тогда жизнь, которая идет сама собой, изменится…»

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