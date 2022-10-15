ПЕРМЬ: «СЕВАГИН/САМОДУРОВ/ПИМОНОВ»: 7 ДНЕЙ ДО ПРЕМЬЕРЫ

21, 22 и 23 октября Пермский театр оперы и балета представит мировую премьеру спектакля «Севагин/Самодуров/Пимонов». Над первой премьерой 151-го театрального сезона работают главные герои российской музыкальной и балетной сцены: хореографы Максим Севагин, Вячеслав Самодуров и Антон Пимонов, а также композиторы Владимир Раннев и Антон Светличный.

Мотив диалога классики и современности — отправная точка в новых спектаклях руководителей трех балетных компаний России. Максим Севагин создает балет «В темных образах» на музыку Антонио Вивальди. «Когда Антон Пимонов предложил обратиться к музыке эпохи барокко, мне было важно найти материал, который до сих пор никогда не звучал на балетных подмостках. Это как раз случай двух концертов Антонио Вивальди для струнных — потрясающая, очень дансантная музыка. Ее мелодизм, полифоничность и четкая структура композиции помогают работать воображению и направляют его», — комментирует свой замысел художественный руководитель балетной труппы Музыкального театра им. К.С.Станиславского и Вл.И.Немировича-Данченко (Москва).

Соавтором Вячеслава Самодурова стал лидер новой российской музыки Владимир Раннев — на его «20 вариаций» для симфонического оркестра руководитель Урал Балета (Екатеринбург) сочиняет спектакль Ultima Thule. Для Владимира Раннева он стал первым опытом работы с классической балетной труппой: «Этот опыт — основательный, серьезный и странный в постоянной попытке найти баланс. Баланс между хореографом и композитором, баланс между тем, в каких обстоятельствах в октябре 2021-го была написана основная тема моих «20 вариаций», и августом 2022 года, когда я заканчивал партитуру. Баланс между моим небольшим опытом работы с современной хореографией и «большим» Пермским театром оперы и балета. Я постоянно находился в этом состоянии балансирования — и хочется думать, что удержался. Что равновесие меня не подвело».

Впервые сотрудничает с академическим музыкальным театром и Антон Светличный — композитор финального балета вечера, «Арктики» Антона Пимонова: «Вместе с Антоном мы подробно обсудили структуру, содержание и «образы» каждой из частей «Арктики» — но я, впрочем, не то чтобы строго за ними следовал. С технической стороны меня тоже мало что ограничивало. Мы, конечно, установили общие рамки — количество частей, их примерную продолжительность и темпы — но, пожалуй, на этом всё. Был еще стилистический ориентир — музыкальный минимализм, в наших разговорах с Антоном мы не раз возвращались к имени Стива Райха. Но это больше бонус, чем ограничение, поскольку я давно, что называется, «смотрел в эту сторону». Первые две части «Арктики» отдают Райху достаточно очевидную дань, а дальше всё сворачивает в несколько другом направлении — постараюсь обойтись без спойлеров».

К премьере спектакля приурочен очередной цикл «Лаборатории современного зрителя» — публичной программы Пермского театра оперы и балета. В ее рамках 17 октября в театре пройдет мастер-класс Максима Севагина, где у зрителей будет возможность познакомиться с хореографом и его манерой работы — но не через слова, а через движение. 18 октября в культурном пространстве «Часовой завод» (Чернышевского, 28) пройдет творческая встреча с Владимиром Ранневым, модератором станет программный директор Пермского театра оперы и балета Дмитрий Ренанский. 22 октября серию паблик-токов продолжит разговор Антона Пимонова с балетным критиком Анной Галайдой в концертном фойе театра. После второго показа в премьерном блоке — 22 октября — у зрителей будет возможность обсудить свои впечатления между собой и творческой командой вечера «Севагин/Самодуров/Пимонов» в приятной атмосфере частной филармонии «Триумф». А украсит это обсуждение лаунж на рояле в исполнении композитора Антона Светличного. Напоминаем, что на события «Лаборатории» вход свободный, по регистрации.

Фото — Никита ЧУНТУМОВ

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