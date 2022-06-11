16 и 17 июня 2022 года состоятся «Большие гастроли» Московского театра «Эрмитаж» в Санкт-Петербурге, организованные ФГБУК РОСКОНЦЕРТ согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры Российской Федерации. В рамках федерального направления «Больших гастролей» на сцене Санкт-Петербургского государственного Молодёжного театра на Фонтанке пройдут показы спектаклей «Меня нет дома» и «Три Толстяка».

«Всероссийский гастрольно-концертный план зарекомендовал себя как важный и востребованный проект в современной культуре. География плана, включающая выступления театров, а также национальных творческих коллективов страны, постоянно расширяется, вовлекая все больше новых участников в гастрольно-концертную деятельность», – отметила Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

Она подчеркнула, что одна из целей проекта – сохранение и популяризация народного творчества и театрального искусства, что особенно актуально в 2022 году, который объявлен Годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. По ее словам, важно, чтобы все жители многонациональной страны имели возможность знакомиться с лучшими достижениями отечественного и зарубежного театрального, а также профессионального народного искусства.

Спектакль «Меня нет дома», 18+

Постановка Михаила Левитина в пространстве Сергея Бархина по Даниилу Хармсу.

Автор пьесы и режиссёр — народный артист РФ Михаил Левитин.

Художник — народный художник РФ Сергей Бархин.

Композитор — заслуженный деятель искусств РФ Владимир Дашкевич.

Художник по костюмам — Мария Кривцова.

Важнейший для театра спектакль — как с исторической, так и с современной точки зрения. Спектакль – завершающий трилогию, начатую в 1982 году постановкой Михаила Левитина «Хармс! Чармс! Шардам! или Школа клоунов», в котором блистали Любовь Полищук, Роман Карцев, Евгений Герчаков, Юрий Чернов, Александр Пожаров и другие. Художником постановки стал народный художник РФ Борис Мессерер. Именно с этого спектакля началась новая страница истории театра «Эрмитаж», а произведения Даниила Хармса впервые в истории мирового театра ожили на сцене.

Второй спектакль Михаила Левитина по Хармсу — «Белая овца» был поставлен на рубеже веков и тысячелетий в 2000 году — без малого 19 лет спустя. Спектакль-заклинание, в котором играло уже новое поколение эрмитажевцев: Юрий Беляев, Ирина Богданова, Дарья Белоусова, Екатерина Тенета, Геннадий Храпунков, Сергей Олексяк, Станислав Сухарев и другие. Художник спектакля — Давид Боровский. И это был уже другой Хармс, лирический и любовный.

В 2019 году, ещё 19 лет спустя, Московский театр «Эрмитаж» отметил своё шестидесятилетие и завершил трилогию постановкой «Меня нет дома». Сегодня, буквально с каждым годом, растёт увлечение произведениями Хармса не только у нас в стране, но и во всем мире, — ставить Хармса, кажется, все труднее и труднее. И на «Эрмитаже» как на театре, открывшим всем творчество великого обэриута, лежит особая ответственность. Но какой ракурс найти, чтобы вновь вернуться к Хармсу сегодня?

Такой ракурс был найден и основывался он на впечатлении от книги замечательного литературоведа Владимира Глоцера «Марина Дурново. Мой муж Даниил Хармс». Книга эта построена на устных воспоминаниях вдовы писателя Марины Владимировны Малич, автор разыскал её в Венесуэле и записал воспоминания. Книга рассказывает абсолютную правду о последних годах Хармса вплоть до его ареста. По ней можно проследить и судьбу самой Марины Владимировны, которая несла на себе отпечаток хармсовской судьбы.

Тем не менее, несмотря на драматическую канву, несмотря на странствия Марины Малич по миру, из немецкого концлагеря в лагерь французский, затем в Париж, потом в Венесуэлу… Несмотря на эту линию, театр «Эрмитаж» не расстаётся с творчеством самого Хармса. И внутри спектакля есть множество поразительных и совершенно новых (не только для зрителя, но и для самого театра) произведений Хармса. Именно они привнесли в спектакль удивительный и неповторимый юмор, живший в этой личности до последнего страшного дня.

В спектакле заняты: Станислав Сухарев, народный артист. РФ Борис Романов, заслуженная артистка РФ Ольга Левитина, заслуженная артистка РФ Екатерина Тенета, Анна Богдан, Константин Тумилович, Василий Корсунов, Сергей Бесхлебнов,

Мария Глянц, Ксения Жаркова.

Продолжительность — 3 часа (с 1 антрактом).

Дата показа — 16 июня, 19:00.

Спектакль «Три Толстяка», 12+

Детский спектакль по сказке Юрия Олеши.

Автор пьесы — Юрий Олеша.

Режиссёр — Алевтина Пузырникова.

Художник — Мария Кривцова.

Детский спектакль по знаменитой сказке классика русской литературы XX века Юрия Олеши, написанной в 1924 году. Весёлая музыкальная история, в которой революционная тематика, традиционная для всех советских постановок и кинофильма, отходит на второй план. В каком бы виде ни предстали перед нами знаменитые Толстяки, обжоры и угнетатели (кстати, в этом — отдельный сюрприз спектакля), важно другое. Смелость юной циркачки Суок, искренние чувства которой способны растопить даже железное сердце наследника Тутти. Ловкость канатоходца Тибула, вечная рассеянность знаменитого учёного доктора Гаспара Арнери, манерность учителя танцев Расдватриса и головокружительные полёты несчастного Продавца воздушных шаров — всё это и многое другое возможно только в настоящем городе-цирке, полном сюрпризов и превращений, смеха и самых настоящих приключений. Всё это возможно в театре «Эрмитаж».

Спектакль поставлен в рамках проекта «Театр Михаила Левитина глазами его учеников».

В спектакле заняты: Анна Богдан, Сергей Бесхлебнов, Пётр Кудряшов, Константин Тумилович, з.а. РФ Ирина Богданова, з.а. РФ Ольга Левитина, з.а. РФ Екатерина Тенета, Павел Мамонов, Евгений Фроленков, Константин Воронов, Людмила Колесникова, Мария Глянц, Юлия Щеглова, Никита Субботкин, Максим Павлов.

Продолжительность — 2 часа (с 1 антрактом).

Дата показов: 17 июня, 12:0; 16:00.

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