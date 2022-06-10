Легенды Урала и Елизаветинский театр, древнерусская свадьба и этикет Серебряного века

Площадки фестиваля «Времена и Эпохи. Победы России» откроют гостям неизвестные страницы русской культуры .

На 61 площадке в центре и парках, на бульварах и традиционных праздничных окружных площадках сегодня открывается исторический фестиваль «Времена и Эпохи. Победы России». Любимые москвичами площадки в округах приглашают не только тех, кто интересуется военными победами России. На 19 площадках, расположенных в разных районах Москвы, посетители смогут узнать об особенностях мирной жизни в разные исторические периоды. Елизаветинский театр и салон Серебряного века, легенды народов Урала и советский авангард в искусстве – многогранное наследие русской культуры предстанет перед посетителями фестиваля во всем своем многообразии.

В разные исторические эпохи Россия преображалась, вбирая в себя традиции и культурные особенности национальных общностей, входивших в ее орбиту. Не теряя своего собственного лица, Россия всегда бережно сохраняла национальный колорит народов, оказавшихся под ее защитой. При этом на протяжении многих веков в жизни русских людей оставались незыблемые традиции и устои, передававшиеся из поколения в поколение. Семейность русского быта – тот незыблемый фундамент, благодаря которому страна мирно сосуществовала с самыми разными культурами.

Свадьба на протяжении всей истории России – от основания и до сегодняшнего дня – это самое значимое событие в жизни человека. Свадебные обычаи, предметы и ритуалы наполнены глубоким символизмом, а само понятие семьи священно. На улице Ключевая в районе Братеево будет работать площадка, посвященная древнерусской свадьбе. Посетители увидят целое театральное действо и смогут проникнуть в глубокий смысл свадебных обрядов далеких предков.

Священный характер семьи для русских людей неразрывно связан с православной верой, которую принес на Русь из Византии равноапостольный князь Владимир Красно Солнышко. В Теплом стане будет действовать площадка, посвященная походам князя Владимира. Посетители площадки своими глазами увидят, как изготовлялись щиты для дружины князя, узнают историю гуслей, познакомятся с модой X-XI вв. на выставке костюмов.

Сквер Хачатуряна в районе Отрадное перенесет посетителей фестиваля в XV в. – в эпоху удивительного путешествия тверского купца Афанасия Никитина. Умный, образованный, предприимчивый и бесстрашный, Афанасий Никитин олицетворял собой тип русского человека, который во все века был основой и опорой русского государства. Отважный купец первым из известных современников добрался с торговыми караванами до Индии и описал ее в книге «Хождение за три моря». Друзья любознательного купца передали рукопись дьяку великого князя в Москву. Князь счел ее ценным документом, велел переписать и включить в летописный свод. Позже Николай Карамзин, работая в архивах над «Историей государства Российского», найдет эту летопись, и сочинение «Хождение за три моря» станет широко известным, а в 1959 г. народный артист СССР Анатолий Стриженов сыграет Афанасия Никитина в фильме «Хождение за три моря». В отличие от британцев, которые в XIX в. колонизировали Индию и прославились неслыханной жестокостью, Афанасий Никитин в своем путешествии на ходу обучался языкам и легко заводил дружбу со многими «индостанцами». Нигде в его записях не встретишь неприязни, только доброжелательное отношение и интерес.

Гости площадки на бульваре Дмитрия Донского в Северном Бутово перенесутся из жаркой Индии за Уральские горы и познакомятся с легендами народов Урала. В советский период вся страна зачитывалась книгами Павла Бажова – «Малахитовая шкатулка», «Каменный цветок» и другими, по ним были сняты красочные фильмы. Мир уральских легенд и сказаний – настоящий кладезь житейской мудрости. Здесь можно будет познакомиться с самобытной культурой, жизненным укладом и мировоззрением уральцев, а также посетить танцевальные мастер-классы и художественные чтения.

Театр эпохи императрицы Елизаветы Петровны распахнет свои двери на площадке у Гольяновского пруда в одноименном районе. Под покровительством Елизаветы, большой любительницы драматургии, развитие театрального искусства в России достигло своего пика, театральная жизнь стала частью придворного церемониала, появились русские опера и балет, которые по сей день приводят в восторг ценителей по всему миру. На площадке будет играть музыка XVIII века, а все желающие смогут попробовать свои силы в театральном экзамене.

На рубеже XIX-XX веков в русском искусстве оформилось такое направление, как символизм. Эпоха Серебряного века подарила всему миру Александра Блока и Николая Гумилева, Анну Ахматову и Валерия Брюсова, Ивана Бунина и Марину Цветаеву. На улице Матвеевской (район Очаково-Матвеевское) можно будет научиться писать акварели и освоить танцевальные па, популярные в эпоху Серебряного века.

Советский авангард и былины Древней Руси, школа хороших манер и танцы XX в., история крымского Пантикапея и Дальнего Востока – увлекательное путешествие в мир прошлого ждет посетителей фестиваля «Времена и Эпохи. Победы России» на улицах Москвы.

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