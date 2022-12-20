Большие кинопремьеры на телеканале «Россия»!

30 декабря в 21:30 на телеканале «Россия» - премьера фильма-сказки «Конёк-Горбунок», по мотивам одноименного произведения Петра Ершова о приключениях крестьянского сына Ивана-дурака и его верного помощника Конька-Горбунка. В главных ролях: Антон Шагин, Павел Деревянко, Михаил Ефремов, Паулина Андреева, Ян Цапник, Олег Тактаров.

Иван — не царевич, не богатырь, не красавец, а старшие братья и вовсе его дураком считают. Но всё меняется, когда у Ивана появляется друг и верный помощник — Конёк-Горбунок. Пусть он ростом невелик, зато умный и смелый. С таким другом никакой враг не страшен. Ну, почти никакой. С таким помощником и ничего невозможного нет. Ну, почти нет. Ивану с Коньком предстоит проверить свою дружбу на прочность, столкнуться с коварным противником, преодолеть невероятные испытания и встретить такую любовь, ради которой стоит рискнуть всем. Ну, почти всем.

1 января в 21:00 на телеканале «Россия» - премьера комедийного приключенческого фильма «Последний богатырь: Посланник Тьмы», заключительная часть сказочной киноэпопеи «Последний богатырь». Главные роли в фильме исполняют Виктор Хориняк, Мила Сивацкая, Елена Яковлева, Константин Лавроненко, Сергей Бурунов, Елена Валюшкина, Тимофей Трибунцев, Гарик Харламов, Юрий Цурило, Владислав Ветров и Филипп Киркоров.

Иван, наконец, обрёл силушку богатырскую, злой чародей Роголеб повержен, и теперь всё Белогорье готовится к пиру на весь мир: Иван и Василиса собираются праздновать свадьбу, решая типичные для почти любой пары молодожёнов проблемы. В каком платье пойти под венец невесте? Кольца – простые или волшебные? Свадебное путешествие – на куриных ногах или в ступе? В самый разгар приготовлений к празднику зло снова напоминает о себе: Василиса похищена, и в пылу погони Иван и его друзья оказываются в современной Москве.

Фото – телеканал «Россия»

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