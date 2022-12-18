Кинопоиск рассказал о зрительских предпочтениях в разных городах России

В Челябинске чаще, чем в других городах, выбирают фильмы ужасов, в Москве особенно любят триллеры, а в Уфе больше отдают предпочтение аниме.

На сайте Кинопоиска и в приложении появились персональные итоги года. Каждый подписчик может узнать, как прошёл его киногод-2022: какой фильм он посмотрел первым, сколько фильмов и сериалов он увидел за год, сколько часов провёл за просмотром любимого сериала, фильмы каких жанров выбирал чаще других, какой канал запал в душу, получилось ли у него посмотреть все фильмы, попадавшие в ТОП-10 Кинопоиска, по каким дням чаще всего заходил на сервис, какими были его лучшая и худшая оценка, какой сериал посмотрел, несмотря на низкий рейтинг, и сколько часов провёл за просмотром кино.

Также Кинопоиск выяснил, в каких городах какие киножанры смотрят чаще. В Челябинске зрители предпочитают фильмы ужасов больше, чем в каком-либо городе страны, в Уфе живёт больше всего любителей аниме, в Екатеринбурге — чаще всех в России выбирают фантастику, в Сочи любят боевики и приключенческие фильмы, в Казани — мелодрамы, москвичи голосуют за триллеры, петербуржцы — за комедии и мюзиклы. Мюзиклы популярны и в Нижнем Новгороде, а на юге России — в Краснодаре и Ростове-на-дону — смотрят семейное кино и мультфильмы. На севере, в Красноярске, больше зрителей, которым нравится фэнтези.

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