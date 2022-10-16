Сериал «Салют, Начальник!» набрал более 3 миллионов просмотров

Новая комедия от «Пензфильммаш» набрала более 3 миллионов просмотров.

По сюжету сериала командировка участкового в деревню, которая должна была пройти очень тихо и спокойно, обернулась для него большим приключением. От результатов его расследования зависит судьба заповедника в Пензенской области и его обитателей.

За короткий период проект набрал более 3 миллионов просмотров на видеохостинге Rutube, а также получил звание лучшего веб-сериала осени по данным прироста аудитории.

Пензенский продакшн «Пензфильммаш» с 2016 года занимается производством юмористического контента. В начале это были мини-скетчи для социальных сетей и YouTube, которые очень быстро набрали популярность среди аудитории.

За 6 лет работы продакшн вышел в эфир телеканалов и онлайн-кинотеатров, а очередным успешным проектом стал сериал «Салют, Начальник», премьера которого состоялась 16 сентября 2022 года.

Посмотреть сериал, а также специальное промо-видео, в котором снялся главный герой сериала и квинтет знаменитых УАЗов, можно на официальном канале «Салют, Начальник» на Rutube.

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