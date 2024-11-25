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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Большинство россиян не читает глянцевые журналы

editor
By editor
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первый номер - сериал
Первый номер журнала. © Фото предоставлено пресс-службой онлайн-кинотеатра KION

В онлайн-кинотеатре KION состоится премьера драмы «Первый номер» по сценарию Сергея Минаева — одного из самых ожидаемых сериалов года со звездным актерским составом. Проект расскажет о некогда успешном писателе Константине Иноземцеве (Евгений Цыганов), которому предстоит перезапустить известный журнал и собственную жизнь.

К выходу «Первого номера» аналитики платформы решили выяснить, как глянец повлиял на жизнь россиян. Опрос проходил среди абонентов МТС в возрасте от 25 до 45 лет и показал, что треть респондентов (35%) читает модные журналы, чтобы отвлечься от реальных проблем и снять стресс.

Большинство россиян не читает глянцевые журналы вовсе: так ответили 69% опрошенных женщин и 71% принявших участие в опросе мужчин. В числе тех, кто все же читает модную прессу, 35% делают это ради отвлечения от реальных проблем и снятия стресса, а 30% — чтобы узнать последние новости поп-культуры. При этом актуальные тренды из мира моды и красоты интересуют 19% респондентов, а жизнь звезд и интервью с ними волнуют лишь 15% опрошенных.

Почти половина россиян (42%) убеждены, что глянцевые журналы помогают расширять кругозор. Треть респондентов (32%) видит пользу в знакомстве с мировой модой и трендами, а 23% опрошенных — в формировании эстетического вкуса и насмотренности.

Больше 17% благодарят модную прессу за то, что та научила их стильно одеваться. Согласно опросу, больше половины россиянок (54%) покупали одежду и косметику по рекомендациям редакторов изданий.

Мужчины более негативно оценивают влияние модных журналов. Среди них выше процент тех, кто не видит в глянце никакой пользы (17% мужчин против 9% женщин). 23% мужчин винят глянцевые журналы в том, что те создали культ «гламурного» образа жизни, а 18% уверены, что модная пресса подменила духовные ценности на материальные.

Примечательно, что больше 15% опрошенных женщин видят негативное влияние в навязывании трендов и, как следствие, потере индивидуальности. Тем временем, 14% винят глянец в развитии комплексов из-за внешности.

Россияне считают работу в глянцевом журнале скорее интересной и творческой (55%), нежели престижной и высокооплачиваемой (27%). При этом многие не хотели бы работать в редакции модного издания (76%), но с удовольствием посмотрели бы сериал на эту тему (64%).

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